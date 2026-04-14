Más de 10.000 firmas contra el parking de El Campillín en Oviedo tras la "movilización histórica" del sábado

Manifestación contra el parking bajo el parque de El Campillín en Oviedo - PSOE OVIEDO

OVIEDO, 14 Abr. (EUROPA PRESS) -

La plataforma vecinal 'El Campillín no se toca' ha celebrado este martes la "movilización histórica" que se produjo este sábado en contra del proyecto municipal para construir un aparcamiento bajo el enclave. Tras el éxito de la convocatoria, ya se han reunido más de 10.000 firmas en contra del parking y la plataforma anuncia nuevas movilizaciones.

En una nota de prensa, el representante del colectivo, Arturo Vilariño, ha destacado cómo el sábado "miles de voces, de vecinos de todas ideologías y sentires, se unieron para dejar claro que no aceptan un proyecto que consideran innecesario, perjudicial y profundamente alejado del interés general".

Tras recibir el respaldo de la población ovetense, la plataforma y las organizaciones vecinales han anunciado que esta manifestación "no será el final", sino que es "un paso más dentro de un movimiento que seguirá organizándose y creciendo fuerte". Si el Ayuntamiento continúa con la pretensión de construir este aparcamiento, sus protestas "irán a más".

Días previos a la manifestación, el alcalde Alfredo Canteli había reiterado que el Ayuntamiento no ejecutará el proyecto si no cuenta con el beneplácito de los vecinos.

No obstante, la plataforma está explorando la vía judicial para paralizar definitivamente un proyecto que "no solo es innecesario, sino contradice la normativa vigente de la Zona de Bajas Emisiones de Oviedo".

"Exigimos al Ayuntamiento que cumpla su propio plan de movilidad con la construcción de una red de aparcamientos disuasorios en la periferia del casco urbano y bien comunicados con el centro de la ciudad", han enfatizado, instando al alcalde Canteli a dirigir su mirada a las ciudades que desarrollan estos planes.

Por otro lado, han pedido al Ayuntamietno que no considere a las agrupaciones de vecinos "partidos políticos o con tendencia política específica", y han remarcado que los movimientos vecinales lo forman "personas con diferentes formas de pensar, diferente ideología, diferente procedencia, pero con cimientos sólidos basados en la educación, el respeto y sentir democrático". "Cuando hay que aplaudir, se aplaude; cuando no, como en esta ocasión, expresamos nuestro descontento", han resumido.