Cuesta (PP) carga contra la “desinformación” sobre el parking de El Campillín en el Oviedo Antiguo

Archivo - Parque del Campillín y calle Arzobispo Guisasola, en Oviedo - EUROPA PRESS - Archivo

OVIEDO, 3 Mar. (EUROPA PRESS) -

El concejal de Planeamiento y Gestión Urbanística de Oviedo, Ignacio Cuesta, ha acusado a "organizaciones asociativas, vecinales y grupos municipales de la Corporación" de "desinformar" a los vecinos del Oviedo Antiguo sobre el futuro aparcamiento de El Campillín, y ha asegurado que el Ayuntamiento "nunca" irá en contra de la opinión de los vecinos.

Ahora que se ha dado un nuevo paso para la construcción del parking con la apertura del trámite de audiencia para que las empresas presenten sus estudios de viabilidad para el proyecto, Cuesta ha asegurado que el Ayuntamiento está a la espera de ver si el proyecto "suscita interés" entre la iniciativa privada.

"No será un periodo de tiempo especialmente largo", ha explicado, asegurando que una vez se complete este trámite, el Ayuntamiento explicará en una reunión "monográfica y extraordinaria" de Consejo de Distrito el proyecto del parking.

"Nunca, nunca, se va a llevar a cabo por parte de este equipo de gobierno un proyecto con el que no estén de acuerdo los vecinos", ha asegurado Cuesta, pero "siempre que sean unos vecinos informados" y no "desinformados" como "está sucediendo con muchos de ellos" con organizaciones que "están trasladando un mensaje y una opinión sobre el proyecto que en modo alguno se corresponde con la realidad".

Cuesta ha asegurado que el Equipo de Gobierno quiere explicar a los vecinos por qué se lleva a cabo ese proyecto y qué beneficios van a tener. "Si tras esa explicación, sin intermediarios, sin tergiversaciones, a pesar de todo, los vecinos lo rechazan, este es un equipo de gobierno que jamás irá en contra de la opinión de los vecinos", ha asegurado.