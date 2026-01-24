Más de 16.000 estudiantes se presentan al examen MIR en Asturias este sábado

Archivo - Exámenes - GOBIERNO DE ASTURIAS - Archivo

OVIEDO 24 Ene. (EUROPA PRESS) -

Más de 16.000 estudiantes se presentarán en Asturias al examen a Médico Interno Residente 2025-2026, que tendrá lugar en la facultad de Ciencias Jurídico-Sociales de la Universidad de Oviedo este sábado, 24 de enero.

Los estudiantes optarán a una plaza en formación especializada de las titulaciones de Medicina, Farmacia, Enfermería y del ámbito de la Química, Biología, Psicología y Física.

Para 2026, el Ministerio de Sanidad oferta un total de 12.366 plazas, lo que supone un incremento del 3,5 por ciento (423 plazas) respecto al año anterior. El mayor número, 9.276 plazas, se ofertan para la titulación de Medicina (MIR), y 2.279 para Enfermería (EIR).

El ejercicio consistirá en la realización de una prueba objetiva tipo test compuesta por 200 preguntas, más diez de reserva, con cuatro opciones de respuesta. La duración total del examen será de cuatro horas y media.