Más de 230 pymes asturianas venden en Amazon y superan los 25 millones en exportaciones

OVIEDO, 21 Oct. (EUROPA PRESS) -

Más de 230 pequeñas y medianas empresas (pymes) del Principado de Asturias venden actualmente sus productos a través de Amazon, con un volumen de exportaciones que supera los 25 millones de euros en 2024, según ha informado este martes la compañía. Estos datos la posicionan como la undécima comunidad tanto en número de pymes activas en Amazon como en volumen exportador.

En total, estas empresas vendieron más de 1,2 millones de productos durante 2024, con un crecimiento del 9% en el número de pymes respecto a 2023, lo que la posiciona entre las tres regiones con mayor incremento.

Además, más del 70% de estas pymes asturianas venden en al menos un mercado internacional, y el porcentaje de las que exportan a través de Amazon ha aumentado un 4% en el último año.

"Nuestro compromiso es seguir siendo un aliado estratégico y un trampolín para el crecimiento y la internacionalización de estas empresas. Por ello, cada año invertimos en tecnología, herramientas, recursos y programas de formación con el objetivo de acompañarlas en su expansión internacional para llevar sus productos a clientes de todo el mundo", ha señalado la vicepresidenta y directora general de Amazon en España y Portugal, Ruth Díaz.

A nivel nacional, más de 17.000 pymes españolas comercializan a través de Amazon, superando los 1.200 millones de euros en exportaciones, un 20% más que en 2023. Según la compañía, estas empresas dan empleo a más de 45.000 personas en España y venden en 160 países, siendo Francia, Alemania, Italia, Estados Unidos y Reino Unido los principales destinos.

A través de una nota de prensa, Amazon subraya su compromiso con la internacionalización de las pymes españolas, con el objetivo de duplicar sus exportaciones hasta alcanzar los 2.000 millones de euros en 2030, y ha anunciado el programa Impulsa, en colaboración con ICEX, dirigido a ayudar a empresas con presencia consolidada en España a expandirse internacionalmente.