Mas de 300 estudiantes, a través de 15 cooperativas, participarán en el mercado escolar

Delegación de participantes - AYUNTAMIENTO DE AVILÉS

OVIEDO 14 May. (EUROPA PRESS) -

El concejal de Desarrollo Urbano y Económico, Manuel Campa, ha recibido este jueves a una delegación de las 15 cooperativas escolares participantes en los proyectos Empresa Joven Europa (EJE) para alumnado de Secundaria; una Empresa en Mi Escuela (EME) para alumnado de Primaria; una Empresa en Mi Centro (EMC), para alumnado de educación especial y de centros de apoyo a la integración; y Jóvenes Emprendedores Sociales (JES).

Son proyectos que se han desarrollado durante el curso académico en la comarca de Avilés y que tendrán su gran cita el martes 19 mayo cuando se celebre el Mercado de Cooperativas y Asociaciones Educativas Asturianas 2026, en el que pondrán a la venta sus productos.

Este evento se enmarca dentro del Programa de Fomento de Cultura Emprendedora del Gobierno del Principado de Asturias con la coordinación de Ciudad Tecnológica Valnalón y la colaboración de los Ayuntamientos.

En Avilés y comarca las cooperativas que se han formado son 15, que implican a un total de 11 centros educativos -8 de Avilés, 2 de Pravia y 1 de Castrillón- y 319 estudiantes con el apoyo de 31 profesores y profesoras.

El objetivo del programa es impulsar el espíritu emprendedor y adquirir habilidades empresariales, por lo que martes 19 intentarán vendes los productos que han elaborado a lo largo del curso.