Más de 300 personas y cuatro carrozas acompañarán a los Reyes Magos en la Cabalgata de Avilés

OVIEDO, 2 Ene. (EUROPA PRESS) -

Un séquito de más de 300 personas acompañará a Sus Majestades los Reyes Magos de Oriente en la Cabalgata que recorrerá las calles de Avilés el próximo lunes 5 de enero, una cita que contará este año por primera vez con cuatro carrozas.

Está previsto que los Reyes Magos desembarquen a las 17.30 horas en el puerto deportivo de la ría avilesina, a la altura de la escultura Avilés, donde serán recibidos por la concejala de Cultura y Festejos, Yolanda Alonso. Posteriormente serán trasladados al colegio público El Quirinal, desde cuyo patio partirá la Cabalgata a las 18.30 horas.

El desfile estará encabezado por marionetas, renos gigantes y elementos navideños, tras los que irá el Príncipe Aliatar y su séquito, y las carrozas de Melchor, Gaspar y Baltasar, ambientadas en Europa, Asia y África, respectivamente. Cerrarán la comitiva la carroza de los juguetes, el camión de carbón y el personaje tradicional 'Mofletes'.

El recorrido finalizará en la plaza de España, donde los Reyes Magos serán recibidos por la alcaldesa de Avilés, Mariví Monteserín, y miembros de la Corporación municipal, antes de dirigirse a los niños asistentes. Desde esta plaza podrá seguirse toda la Cabalgata a través de una pantalla gigante, con retransmisión desde la llegada por mar.

RESTRICCIONES DE TRÁFICO

En cuanto al estacionamiento, desde las 15.00 horas quedará prohibido aparcar en la calle Francisco Orejas Sierra, en el tramo comprendido entre Cuba y José Cueto; en la calle José Cueto, desde Orejas Sierra hasta La Cámara; y en la calle La Cámara, entre José Cueto y la calle Cuba.

Respecto a la llegada de los Reyes Magos por mar, entre las 17.00 y las 18.00 horas se cortará el tráfico en la avenida Conde de Guadalhorce, a la altura de la calle Demetria Suárez, lo que afectará también a la calle Marcha del Hierro, la Travesía del Yunque y a la N-633 en la conexión con la AS-238 (Avilés-Luanco). La Policía Local ha solicitado especial precaución en el cruce a nivel de las vías de Larrañaga.

Durante el desarrollo de la Cabalgata, desde las 18.30 horas y hasta la finalización del desfile, el tráfico permanecerá restringido en la calle Fernando Morán (entre el colegio El Quirinal y Juan XXIII), Severo Ochoa (entre Juan XXIII y Juan Ochoa), Esther Carreño, Francisco Orejas Sierra (entre la plaza del Vaticano y José Cueto), José Cueto (entre Orejas Sierra y La Cámara), plaza de La Merced, calle La Cámara (desde la plaza de La Merced) y plaza de España.