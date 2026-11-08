Más de 300 personas participarán el 10 de noviembre en la primera Feria de Empleo de Cruz Roja Asturias en Oviedo

Archivo - Sede de la Cruz Roja en Oviedo - EUROPA PRESS - Archivo

OVIEDO 8 Nov. (EUROPA PRESS) -

Cruz Roja Asturias celebrará el próximo 10 de noviembre su primera Feria de Empleo, que reunirá en Oviedo a más de 300 participantes de su Plan de Empleo, empresas colaboradoras y entidades públicas para facilitar el contacto directo y favorecer la inserción laboral.

La jornada tendrá lugar en el Hotel Exe Oviedo Centro, entre las 9.30 y las 14.00 horas. La inauguración institucional contará con la participación de la directora gerente del Servicio Público de Empleo del Principado de Asturias (Sepepa), Begoña López, y del presidente autonómico de Cruz Roja Asturias, José María Lana Alonso, según ha informado la organización.

La feria pretende acercar a las personas que buscan empleo a las empresas que necesitan incorporar profesionales a sus plantillas mediante el intercambio de información, las entrevistas informales y el establecimiento de contactos que puedan facilitar su acceso al mercado laboral.

Entre las empresas y organizaciones participantes figuran Día España, Grupo CK Senior Gestión, Grupo Eulen, Lacera, Masymas -Hijos de Luis Rodríguez-, OTEA y Grupo Fruela, Salsas Asturianas y Tierrastur.

Las personas asistentes podrán conocer sus necesidades de contratación, los perfiles profesionales demandados y sus procesos de selección. Los espacios expositivos permanecerán abiertos durante toda la jornada para permitir la entrega de currículums, resolver dudas y consultar oportunidades laborales activas.

La programación incluye también un taller sobre 'Competencias para el Empleo', impartido por FIDA Consultoría, dirigido a reforzar habilidades y herramientas para mejorar la empleabilidad de las personas participantes.

La iniciativa se enmarca en la campaña 'Contrata Sin', impulsada por Cruz Roja para promover un mercado laboral inclusivo y libre de prejuicios. Su objetivo es fomentar contrataciones basadas en las capacidades, el talento y el potencial de las personas, sin que la edad, el origen, el género u otras circunstancias personales supongan una barrera para acceder a un puesto de trabajo.