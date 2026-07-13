Más de 300 personas visitan el estand de Asturias en la feria británica Global BirdFair

El Principado hace balance de su participación en Global BirdFair con más de 300 visitantes en su estand - PRINCIPADO

OVIEDO, 13 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Principado ha hecho balance este lunes de su participación en la feria Global BirdFair, celebrada el fin de semana en el condado británico de Rutland, donde promocionó Asturias como destino de turismo de naturaleza y dio a conocer la campaña 'Únete al respeturismo'.

Según ha informado el Gobierno autonómico, más de 300 personas visitaron el estand del Principado, donde pudieron conocer la oferta vinculada al turismo de naturaleza, la observación de aves y las experiencias sostenibles que ofrece la comunidad.

Asturias también ha participado en el programa profesional del certamen con las presentaciones 'Asturias, a Birding Paradise' y 'A Birding Trip to the Green Spain Ecotourism Reserve', a las que asistieron 120 profesionales interesados en la oferta de ecoturismo del norte de España.

Asimismo, la comunidad ha estado presente por primera vez junto a la España Verde en la iniciativa Reserva Ecoturista, impulsada por Galicia, Asturias, Cantabria y Euskadi, con el apoyo de Turespaña, para promocionar un corredor de turismo de naturaleza.

El Principado ha señalado que su presencia en Global BirdFair forma parte de la estrategia de promoción internacional para atraer a visitantes interesados en experiencias vinculadas a la naturaleza y la sostenibilidad, especialmente en un mercado como el británico, con tradición en este segmento turístico.