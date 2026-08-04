Más de 400 palistas, desde los 6 a los 14 años, para un nuevo Trofeo Promoción Mini Sella

Río Sella - UNICAJA

OVIEDO 4 Ago. (EUROPA PRESS) -

El XXI Trofeo Promoción Mini Sella arrancará este miércoles, 5 de agosto, con una participación que volverá a superar los 400 palistas de entre 6 y 14 años, y contará nuevamente con el patrocinio de Unicaja. Como novedad, este año la prueba adquiere carácter internacional y se convierte en la única competición de su categoría en Europa con esta condición, según ha informado Unicaja.

Organizada por el Club Piragüismo El Sella, la prueba tiene como principal objetivo promover la práctica de este deporte desde las edades más tempranas. De este modo, deportistas de las categorías infantil, alevín, benjamín y prebenjamín recorrerán parte del trazado del Descenso Internacional del Sella, coincidiendo con los días previos a su celebración.

El recorrido comprende los últimos kilómetros del Descenso del Sella y se adapta a las distintas categorías participantes, para las que se han establecido diferentes premios.

La prueba contará con dos salidas: la primera, desde los Campos de Oba, en un circuito de 3,5 kilómetros; y la segunda, a la altura de El Peñón, con un trazado de 1,5 kilómetros destinado a prebenjamines y benjamines. Ambas tendrán la meta situada bajo el puente de Ribadesella.

Además de su dimensión deportiva, el Mini Sella busca fomentar, a su vez, la cultura, la educación y el respeto al medioambiente entre los niños y niñas, piragüistas llegados de diferentes clubes piragüismo de España e incluso de países como Argentina, Irlanda, Alemania y Portugal.

Como en cada edición, la competición se completa con actividades paralelas que ya forman parte de la tradición para los participantes, como el desfile por las calles de Ribadesella, la Ceremonia de Izado de Banderas Autonómicas y la entrega de premios, con trofeos, montera y collar para los tres primeros clasificados, así como medallas para todos los participantes.

Unicaja colabora con esta prueba con el objetivo de contribuir, en el marco de su política de sostenibilidad, al desarrollo de sus territorios de actuación y de promover la inclusión y la práctica deportiva desde la infancia. Con este mismo propósito, la entidad también ha apoyado el Descenso del Sella Adaptado, celebrado este fin de semana con la participación de más de 200 personas.