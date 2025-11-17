Más de 4.000 visitantes de la feria Intur se interesan por la oferta de turismo rural y de naturaleza de Asturias

OVIEDO 17 Nov. (EUROPA PRESS) -

Más de 4.00 personas se han interesado por la oferta de turismo rural y de naturaleza del Principado en la feria Intur, celebrada en Valladolid del 13 al 16 de noviembre, según ha informado el Gobierno asturiano a través de una nota de prensa.

La comunidad ha regresado a este evento con destacando la alta velocidad ferroviaria, que permite viajar entre Valladolid y Asturias en apenas dos horas, y los bonos descuento de turismo rural, impulsados por el Gobierno de Asturias y vigentes hasta el 31 de diciembre, para fomentar las escapadas fuera de temporada alta.

La iniciativa ha despertado gran interés entre el público de la feria. De hecho, Castilla y León es, tras Asturias, la comunidad que más reservas acumula, con un 8% del total de 4.000 bonos vendidos hasta ahora.

La presencia en Intur se encuadra en la estrategia de desestacionalización y promoción del turismo rural y de naturaleza. El estand asturiano contó con el respaldo de representantes de Alojamientos Rurales de Asturias (ARCA), Sidraturismo, Redes Natural y el Clúster de Turismo Rural.

Esta acción forma parte del plan de marketing de Turismo Asturias, que desarrolla en noviembre una intensa agenda con presencia en otros salones como Fairway (Santiago), World Travel Market (Londres) y IBTM (Barcelona).

Durante la feria, la empresa asturiana de turismo activo Los Pilares de Carreño recibió uno de los premios Tourism4Nature. El galardón, en la categoría de empresas de actividades, distingue su proyecto de bicicletas y triciclos eléctricos adaptados, que combina accesibilidad y sostenibilidad para disfrutar de la naturaleza.