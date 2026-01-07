Más de 400.000 personas visitaron el Mercado de Navidad

La Concejala De Economía, Transformación Digital Y Políticas Sociales, Leticia González, En Uno De Los Puestos Del Mercado De Navidad. - AYUNTAMIENTO DE OVIEDO.

OVIEDO 7 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Mercado de Navidad que organiza el Ayuntamiento de Oviedo en el corazón del casco antiguo cerró una nueva edición consolidado como mercado navideño de referencia en el norte de España y como uno de los más grandes del país. En su séptima edición contó con un total de 107 casetas y cierra con un balance que supera los 400.000 visitantes, confirmando su atractivo para ovetenses y turistas durante toda la Navidad.

La concejala de Economía, Transformación Digital y Políticas Sociales, Leticia González, subrayó que "el Mercado de Navidad, uno de los más grandes de España, es ya una cita imprescindible en el calendario ovetense, que nos permite apoyar a artesanos, pequeños comercios y hostelería, al tiempo que ofrecemos a las familias un espacio para disfrutar de la ciudad en unas fechas muy especiales".

El mercado ofreció según el consistorio una experiencia completa de paseo, compras y ocio, con casetas dedicadas a artesanía, productos y regalos navideños, una destacada presencia de dulces típicos y propuestas de hostelería, en un entorno único.

Como complemento a la oferta comercial, la programación ha incluido actividades infantiles gratuitas durante toda la campaña, además de actuaciones musicales y coros navideños, el concierto popular "Todos a Cantar", y propuestas especiales como "Jazz en Navidad". Como novedad, esta edición ha incorporado también visitas guiadas para reforzar la experiencia cultural y festiva vinculada al mercado.