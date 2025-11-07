Más de 4.800 personas concurren mañana a una de las 126 plazas del cuerpo administrativo convocadas por el Principado

OVIEDO 7 Nov. (EUROPA PRESS) -

Un total de 4.865 personas están convocadas este sábado, 8 de noviembre, a la prueba que tendrá lugar en el campus universitario de E Cristo, en Oviedo, para cubrir una de las 126 plazas de personal administrativo, grupo C y subgrupo C1, de la Administración del Principado.

La prueba será en turnos de acceso libre y promoción interna, en régimen de personal funcionario de carrera. Estas plazas corresponden a la oferta pública de empleo (OPE) de 2022 y 2023.

El examen, que comenzará a las 10 de la mañana, consistirá, para el turno libre, en contestar por escrito un cuestionario de 80 preguntas sobre las materias del programa y diez adicionales de reserva. Para el turno de promoción interna, habrá 60 preguntas y también diez adicionales de reserva.

Las personas convocadas a esta prueba, 4.675 para el turno libre y 190 para promoción interna, ocuparán 29 aulas de las facultades de Economía y Empresa, y de Derecho del campus universitario. Para la vigilancia de esta prueba se contará con la colaboración de 148 empleados y empleadas públicas del Principado.