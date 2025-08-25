Más de 500 profesionales y 200 puestos darán vida a CometCon 2025 en Gijón

OVIEDO, 25 Ago. (EUROPA PRESS) -

La 13ª edición de CometCon abrirá sus puertas en Gijón los días 5 y 6 de septiembre, con previsiones de alcanzar los 25.000 visitantes. El evento, convertido ya en una cita de referencia del ocio alternativo en el norte peninsular, desplegará una programación orientada al público joven y familiar con múltiples espacios temáticos, torneos, exposiciones y actividades participativas.

El recinto contará con una zona de market y artist alley que reunirá a cerca de 500 trabajadores distribuidos en más de 200 puestos de merchandising, artesanía, cómic, libros e ilustraciones originales.

Entre las actividades más destacadas figuran los torneos de videojuegos, con consolas de última generación disponibles para juego libre y competiciones. Asimismo, el Concurso y la Pasarela de Cosplay volverán a ser uno de los platos fuertes, con premios en diversas categorías y desfile infantil. El dúo Askal Cosplay ejercerá de maestros de ceremonias y se contará con cosplayers destacados como VEMU, Satsuki, Ligthning, Antifta y la invitada internacional Miacka.

La Zona K-Pop ofrecerá más de 20 actividades a cargo de la asociación Total Freak, incluyendo un concurso Dance Arena, un concierto de la artista y divulgadora Hane Singer y un taller gratuito de pole dance impartido por Magnetic Studio.

Entre las novedades de este año destaca el CometTalent, una iniciativa abierta a todo el público que quiera mostrar sus habilidades escénicas, patrocinada por Music Film. Además, se habilitará por primera vez el espacio PequeCon, con más de 1.400 metros cuadrados dedicados a los más pequeños, con hinchables, talleres y un innovador suelo LED interactivo de acceso gratuito.

El programa también incluye combates de wrestling diarios a cargo de Pro Wrestling Euskadi (PWE), así como la primera Expo Click en Asturias, dedicada a figuras de Playmobil. También habrá exposiciones de Lego, esculturas impresas en 3D y obras del artista Mr. Gonar.

El espacio literario CometBook se incorpora al evento con editoriales como Héroes de Papel y Unbrained, la presencia del historietista Pier Dola y una mesa redonda con las escritoras Inés Galiano, Blanca Fernández Quintana y Noa Rose. Además, se celebrarán talleres de ilustración editorial.

CometCon 2025 contará con la participación de creadores de contenido como Un Chino y Medio, Sizematters, Elesky, Bárbara Valverde, Tiparraco, Shaun Elay, Fisicomic, Serebo, KingBee, Mr. Gonar, What If Sofia, Djoseppe, Elías Lozano, Canal Random, Neneekoo y El Cubil de Peter.

Las entradas están disponibles por tiempo limitado en formato digital a través de la web oficial www.cometcon.org. CometCon 2025 cuenta con el apoyo institucional de Gijón Divertia, Cultura Principado, Gijón Impulsa, Cámara de Comercio, Gijón Juventud, CMPA, Carné Joven, Caja Rural, y la Conseyería d'Ordenación de Territoriu, Urbanismu, Vivienda y Derechos Ciudadanos - Dirección Xeneral d'Axenda 2030, Asturies Cultura en Rede.