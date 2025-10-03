Más de 5.300 personas optan mañana a una de las 484 plazas de auxiliar de enfermería convocadas por el Principado

Archivo - Facultad de Medicina de la Universidad de Oviedo - EUROPA PRESS - Archivo

OVIEDO 3 Oct. (EUROPA PRESS) -

Un total de 5.329 personas están convocadas este sábado, 4 de octubre, a la prueba que tendrá lugar en el campus universitario de El Cristo para cubrir una de las 484 plazas de auxiliar de enfermería, grupo D, de la Administración del Principado de Asturias.

La prueba será en turno de acceso libre y de promoción interna, en régimen de personal laboral fijo. Estas plazas corresponden a la Oferta Pública de Empleo de 2022 y 2023.

El examen, que comenzará a las 10.00 horas, consistirá en un cuestionario de 80 preguntas, de las cuales la mitad tendrá un contenido teórico y la otra mitad, práctico y teórico-práctico. Además, habrá otras diez preguntas adicionales de reserva.

Las personas convocadas a esta prueba ocuparán 57 aulas de las facultades de Economía y Empresa, Biología, Ciencias Jurídico-Sociales, Derecho, Medicina y Química del campus universitario del Cristo.