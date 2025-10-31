Más de 8.000 personas podrán beneficiarse en Asturias de la Celia Fernández,

OVIEDO 31 Oct. (EUROPA PRESS) -

La ONCE presentó este viernes en Oviedo la Fundación ONCE Baja Visión (FOBV), la quinta fundación de la ONCE cuyo objetivo es favorecer y beneficiar hasta a 400.000 personas que, según los expertos, podrían convivir con la baja visión.

En Asturias, se estima que más de 8.000 personas podrían estar en esta realidad, ya hay varias que se han interesado y algunas son beneficiarias de esta Fundación en el Principado.

La presidenta en funciones de la Junta General, Celia Fernández, ha elogiado en su intervención una "iniciativa para mejorar la calidad de vida de las personas con baja visión en España", "un trabajo", ha añadido, "que ha llegado a adquirir un papel crucial en la investigación para la prevención de la ceguera y la baja visión".

Celia Fernández agradeció al Grupo Social ONCE "por seguir contribuyendo a la construcción de una sociedad más justa, inclusiva e igualitaria" y ha puesto en valor el papel del Parlamento asturiano "en la responsabilidad ética con los otros, entre las que se sitúa la inclusión social de las personas con discapacidad visual".

La presidenta del Consejo Territorial ONCE en Asturias, Marta Malgor, ha dado paso a la intervención de la delegada de la ONCE en Asturias, Yobanka Cuervo, que explicado un proyecto "que es un avance, un punto de encuentro de colaboración para crear una sociedad más inclusiva y accesible".

Finalmente, Imelda Fernández, vicepresidenta del Grupo Social ONCE, se ha felicitado "de la presentación de una Fundación para dar respuesta a personas con baja visión, unas 400.000 personas en España, más de 8.000 de ellas en Asturias, a las que queremos dar respuesta, un empujón para estar cerca de ellos, orientarlos y demostrar que la baja visión es un reto que se puede conseguir con cercanía y acompañamiento". "Tratamos de dar una oportunidad de vida a las personas de baja visión", ha reiterado, con la puesta en marcha de "una Fundación que es tecnológica, con un formato moderno y digital".

Además de diputadas y diputados del Parlamento asturiano, al acto han asistido, entre otras autoridades, la consejera de Derechos Sociales, Marta del Arco, y el Fiscal Superior de Asturias, Gabriel Bernal del Castillo.