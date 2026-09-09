Más de 96.000 estudiantes inician hoy el curso escolar en Asturias

Vuelta al cole - JUNTA DE ANDALUCIA

OVIEDO, 9 Sep. (EUROPA PRESS) -

Un total de 96.858 estudiantes de Infantil, Primaria, Secundaria y Bachillerato han iniciado este jueves el curso escolar 2026-2027 en Asturias, un año en el que las 105 escuelas del primer ciclo de Educación Infantil (0 a 3 años) operativas en el Principado comienzan el curso de forma simultánea con el resto de etapas educativas.

Según ha indicado la Consejería de Educación en nota de prensa, el nuevo año académico estará marcado por la culminación del pacto Asturias Educa, "el mayor aumento de profesorado de la historia y la consolidación del Principado entre las comunidades que más recursos destinan a la enseñanza pública".

La matrícula en Infantil, Primaria, Secundaria y Bachillerato se reduce este curso en 1.861 estudiantes respecto al año pasado, lo que representa un descenso del 1,8%.

En Infantil y Primaria están escolarizados 54.579 alumnos y alumnas, un 1,88% menos que en el curso anterior. De ellos, 38.687 cursan sus estudios en la red pública y 15.892 en la concertada, con descensos del 2,18% y del 1,14%, respectivamente. Gijón continúa siendo el concejo con mayor número de matriculaciones en estas etapas, con 14.252 estudiantes, seguido de Oviedo, con 12.895.

Secundaria y Bachillerato suman 42.279 estudiantes, lo que supone una caída del 1,89% respecto al pasado curso. La red pública concentra 32.293 matrículas y la concertada, 9.986. En términos porcentuales, la disminución es del 2,45% en la enseñanza pública y del 0,05% en la concertada. También en estas etapas Gijón encabeza el número de estudiantes, con 11.450, mientras que Oviedo registra 10.261.

MÁS PROFESORADO

El descenso del alumnado contrasta con el crecimiento continuado de las plantillas docentes, una de las principales líneas de actuación impulsadas por el Ejecutivo autonómico para mejorar la calidad educativa y avanzar en el cumplimiento de los compromisos recogidos en Asturias Educa, la hoja de ruta de esta legislatura, dotada con 45 millones.

La educación pública contará este curso con 12.882 docentes. De ellos, 10.183 forman parte de la plantilla orgánica, que aumenta en 548 plazas respecto al año anterior y supera por primera vez la barrera de los 10.000 profesionales.

El Principado se mantiene como la cuarta comunidad autónoma con mayor inversión por alumno en los centros públicos de enseñanza, solo por detrás de País Vasco, Navarra y Cantabria. Así lo refleja el Sistema Estatal de Indicadores de la Educación 2026, elaborado por el Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes.

El último dato oficial sitúa la inversión educativa en 9.062 euros por estudiante durante 2023. Esta cantidad supone un incremento de 474 euros respecto a 2022, equivalente a una subida del 5,5%, y de 2.009 euros en comparación con 2018, lo que representa un aumento acumulado del 28,4%. La inversión por alumno en Asturias supera además en un 14% la media nacional, situada en 7.943 euros.

NUEVOS CENTROS

En materia de infraestructuras, la principal novedad del curso es la puesta en funcionamiento del Colegio de Educación Infantil y Primaria Xosefa de Xovellanos, en el barrio gijonés de Nuevo Roces.

La construcción del centro ha supuesto una inversión de 16,5 millones, la mayor realizada hasta la fecha por el Principado en un equipamiento educativo de estas etapas. A esta cantidad se suman otros 165.000 euros destinados a una primera fase de dotación de mobiliario.

El colegio comienza su actividad con 194 escolares distribuidos en cinco unidades de Infantil y siete de Primaria, aunque dispone de espacio suficiente para alcanzar las 27 unidades en función de la evolución de la demanda.

INICIO DEL CURSO EN PRIMER CICLO DE INFANTIL

Las escuelas del primer ciclo de Infantil comienzan por primera vez el curso al mismo tiempo que el resto de enseñanzas. En la actualidad funcionan 105 centros con 4.358 menores matriculados.

Del total de escuelas operativas, 69 ya forman parte de la red pública, autonómica y gratuita impulsada por el Principado. Las 36 restantes continúan vinculadas a los once ayuntamientos que todavía no han formalizado su integración en el sistema autonómico.

La expansión de la red continuará este mismo mes con la apertura de las quince escuelinas pendientes de las fases I y II del plan de extensión. Además, en noviembre se incorporarán las quince escuelas municipales de los concejos de Cangas de Onís, Carreño, Gozón, Langreo, Llanes, Pravia, Ribadesella, Salas y San Martín del Rey Aurelio.

La implantación de la red autonómica culminará con la integración de las escuelas municipales de Oviedo y Gijón, así como con la apertura de las dos nuevas escuelinas que el Gobierno de Asturias construirá en los colegios Rey Pelayo y Santa Olaya, ambos en Gijón.