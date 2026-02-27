Más de cien camiones y cuatro autobuses terminan con denuncias en la campaña especial de la DGT

Archivo - Tráfico - EUROPA PRESS - Archivo

OVIEDO 27 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Dirección General de Tráfico ha desarrollado entre el 9 y el 15 de febrero una campaña específica de vigilancia y control de camiones y autobuses bajo la denominación Operation Truck&Bus, organizada a nivel europeo por la asociación de policías Roadpol.

Durante estos siete días de controles intensivos, los agentes de la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil en Asturias han inspeccionado 455 vehículos -401 camiones y 54 autobuses-, con el resultado de 111 camiones y 4 autobuses con denuncias por incumplimientos de la normativa vigente.

Asimismo, en los controles preventivos realizados durante la campaña, cuatro conductores profesionales de camión dieron positivo a drogas, sin que se haya registrado ningún positivo por alcohol, según ha informado la DGT. Por exceso de velocidad fue denunciado un conductor de camión.

Los incumplimientos más frecuentes continúan siendo los relacionados con tiempos de conducción y descanso. En total, fueron denunciados 81 conductores, todos ellos de camiones, por incumplir los horarios establecidos en la normativa. Asimismo, el uso incorrecto del tacógrafo, así como el fraude y la manipulación de este han generado 9 denuncias a conductores de camiones.

Respecto a las condiciones en las que circulaban los vehículos controlados, los agentes detectaron 22 camiones circulando con deficiencias detectadas relativas al sistema de iluminación, neumáticos y ejes entre otros. Asimismo, seis conductores de camión fueron sancionados por irregularidades en la sujeción de la carga o por exceso de peso.

Por último, la campaña también puso de manifiesto que 30 camiones no disponían de la documentación correcta del vehículo, del conductor o del operador, por lo que también fueron denunciados. La Dirección General de Tráfico continuará desarrollando este tipo de campañas específicas a lo largo del año.