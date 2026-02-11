"Más humor", anima 'Perlamari', la sardina del Antroxu, ante las críticas de PP y Vox por su diseño religioso

La sardina del Antroxu gijonés, 'Perla Marigna', durante la presentación del Antroxu en la colegiata de San Juan Bautista (Archivo). - EUROPA PRESS

GIJÓN, 11 Feb. (EUROPA PRESS) -

La sardina emblema del Antroxu gijonés, 'Perla Marigna', ha salido al paso este miércoles de las críticas recibidas por el diseño religioso de su indumentaria en esta edición y ha asegurado que no es su intención molestar a nadie.

Así lo ha hecho 'Perlamari', a través de un comunicado de Divertia, tras la carta del PP en la que pide cambiar el diseño al considerar que puede herir la sensibilidad de numerosos ciudadanos con convicciones religiosas.

En el comunicado, en tono desenfadado, ha bromeado con que la inspiración solo le viene de su "prima", la cantante Rosalía. En cualquier caso, ha dicho estar dispuesta a ir donde sea y a reunirse con quien sea "para contarle mi vida".

ACTO DE COBARDÍA Y DE TRAICIÓN

El PP no ha sido el único partido que ha hecho pública su queja. La portavoz de Vox en el Ayuntamiento de Gijón, Sara Álvarez Rouco, ha considerado que el que la sardina de Carnaval vaya ataviada con hábitos religiosos católicos es una iniciativa que considera "innecesaria, provocadora y profundamente irrespetuosa para miles de gijoneses".

A su juicio, no todo vale y ha llamado la atención sobre que una cosa son las licencias que se toman los ciudadanos en el ámbito privado, "y otra muy distinta las que impulsa y patrocina el propio Ayuntamiento", ha señalado Rouco, según una nota de prensa de Vox.

"No es de recibo que un emblema promocionado con dinero público se utilice para parodiar o ridiculizar símbolos religiosos católicos, saltándose cualquier límite de respeto hacia quienes profesan esta fe", ha agregado.

A mayores, lo ha visto como "un acto de cobardía y de traición a lo que representa la Iglesia Católica y a todos los gijoneses que la respetan".

Ha incidido, a este respecto, en que seguramente no harían burla con vestimentas musulmanas, como el burka, a lo que ha lamentado que haya una doble vara de medir.