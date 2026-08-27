"Más pronto que tarde vamos a acabar con el peaje", dice Barbón sobre el Huerna

Adrián Barbón, a la izquierda - GOBIERNO DE ASTURIAS

OVIEDO 27 Ago. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Gobierno asturiano, Adrián Barbón, se ha mostrado este jueves convencido de que pronto va a ponerse fin al peaje del Huerna, en la AP-66, la autopista que une Asturias con León.

"Los ciudadanos de Asturias estamos hartos de pagar el peaje; pero ya no solo del peaje, es que encima pagamos y no recibimos el servicio por el que lo hacemos", ha señalado, en referencia a las numerosas obras que condicionan el tráfico en la infraestructura.

Barbón ha dicho que su gobierno va a seguir usando todas las vías políticas y jurídicas para poner fin al pago. "Estoy convencido de que más pronto que tarde vamos a acabar con el peaje", ha afirmado.

El jefe del Ejecutivo asturiano ha dicho que actualmente existe una serie de bonificaciones para el pago. "Pero yo creo que se puede hacer más", ha añadido.

En cualquier caso, ha señalado que la comunicación con el Gobierno central es "permanente", no solo sobre este asunto, sino también en relación a los trenes de cercanías que tenían que llegar a Asturias, tras la polémica producida hace años por un mal diseño.

Ha recordado Barbón que, debido a esa situación, Cantabria y Asturias tienen hoy las cercanías gratuitas gracias al acuerdo al que llegaron tanto él como el entonces presidente de Cantabria Miguel Ángel Revilla y la que era ministra de Transportes, Raquel Sánchez. Resolvieron que mientras no empezaran a llegar los trenes nuevos habría la gratuidad de las cercanías ferroviarias. "Somos las dos únicas comunidades autónomas que tienen en estos momentos esa gratuidad", ha indicado.