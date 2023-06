Más de una quincena de bandas cierran el cartel del 45 Festival Internacional Celta de Ortigueira, del 9 al 16 de julio

Asturias estará también representada tanto en las calles como en el escenario Estrella Galicia, con siete formaciones del Principado



FERROL, 23 Jun. (EUROPA PRESS) -

La dirección del Festival Internacional do Mundo Celta de Ortigueira (A Coruña) ha confirmado este viernes las más de 15 bandas que cerrarán el cartel de su 45ª edición, que se celebrará entre los días 9 y 16 de julio.

En concreto, participarán la Banda de Gaitas do Ortegal, la Banda de Gaitas Ladrido, la Asociación Cultural Troula do Ortegal, Airiños de Fene, Banda de Gaitas Abelladeira, Asociación Cultural Saiñas de Xove, Grupo Folklórico Trebeyu, Banda de Gaitas La Laguna del Torollu, Asociación Cultural Son D'Aquí, Airiños do Eume, Bandina La Garrapiella, Charanga Alxibeira, Fol do Raxal, No Cómbaro y Os Netos do Escribano.

El listado de participantes, "como siempre, estará protagonizado por formaciones de origen gallego", destaca la dirección, si bien este año Asturias estará también representada tanto en las calles como en el escenario Estrella Galicia, con siete formaciones del Principado.

A escasas dos semanas de la que es la cita más importante del panorama festivo de Ortigueira, la organización ultima ya los preparativos, toda vez que ya se anunciaron las restricciones de tráfico que tendrán lugar entre los días 6 y 17 de julio, antes del comienzo del Festival y que durarán hasta el día siguiente a la finalización del mismo.