Más de una veintena de cortometrajes asturianos podrán verse en 'Corto Gijón'

La XII edición de 'Corto Gijón', que se celebrará del próximo día 27 al 7 de marzo, presentará más de una veintena de obras cinematográficas de cineastas locales, lo que supone casi la mitad de la programación del certamen.

La convocatoria, que permanecerá aún abierta hasta este próximo domingo, ha recibido ya casi 2.000 cortometrajes, batiendo nuevamente su récord de participación, a falta de dos días para cerrar el periodo de inscripción.

Según una nota de prensa de la Fundación Municipal de Cultura (FMC), la programación de este año contará con más de medio centenar de obras cinematográficas, distribuidas en cinco secciones.

En este sentido, la Sección Oficial presentará 21 trabajos a concurso que podrán verse por primera vez en Asturias en el marco de Corto Gijón.

La Sección Documental, por su parte, contará con nueve cortometrajes, siendo uno de ellos un estreno mundial y los ocho restantes trabajos que podrán verse por primera vez en Asturias. Asimismo, la Sección Conexiones está compuesta por cuatro obras con sello iberoamericano, todas ellas también estreno en Asturias.

En cuanto a los apartados centrados en el cine asturiano, la Sección Asturias y la Muestrona, suman un total de 17 trabajos, de los cuales cinco son estrenos absolutos y uno es estreno en Asturias.

SECCIÓN ASTURIAS

Respecto a la Sección Asturias, de obras asturianas, esta reúne una amplia diversidad de miradas y géneros en doce cortometrajes. De esta forma, en 'Prejuicios', de Javi Prada (estreno en Asturias), un estudiante marroquí en la España de los años setenta se enfrenta al racismo y la rigidez académica mientras lucha por aprobar una asignatura clave, encontrando apoyo inesperado en un compañero. El cortometraje está basado en un fragmento de la novela de Hassan Al-Hamouti Ouass, 'La luz al final del túnel'.

Por su parte, 'Chicken Jazz', de Imanol Ruiz de Lara, retrata a un hombre atrapado en el negocio familiar de pollos asados que detesta, cuya rutina se ve alterada por la reaparición de su ex pareja y el regreso simbólico de su antigua pasión musical.

Con un enfoque íntimo y autobiográfico, Marta López presenta el estreno mundial de 'Güela | El amor nos da la vida', obra con la que explora la fragilidad de la memoria y la huella emocional de la abuela en la infancia.

También es estreno mundial 'Pumar', de Ricardo Alonso Díaz, donde el cineasta ofrece una mirada etnográfica al ciclo de la sidra asturiana como expresión de identidad y patrimonio vivo.

'El día que tal', de Pablo Casanueva, propone un retrato construido a través de la reflexión y la amistad, en torno a temas que aún son tabú en el medio rural.

También en clave rural, 'Alimaña', de Juan Villa, sigue a un joven pastor que lidia con la amenaza del lobo y el peso del legado paterno en una Asturias en transformación.

'Cases', de Jandro Llaneza, reflexiona sobre la despoblación a través de un "pueblo cero" construido desde la antropología y la fotografía, donde cada casa abandonada revela una historia, proponiendo una mirada al paisaje despoblado de Asturias.

'Portales', de Elena Duque, recorre el río Guadalete fusionando imagen real y animación para crear una geografía fantástica y poética.

En 'Tolos fueos el fueu', de Diego Flórez, el fuego conecta el pasado minero de las cuencas asturianas con los conflictos medioambientales del presente en una cuenca minera asturiana que se enfrenta a un amenazador proyecto de incineración de basura.

Por su lado, Inés G. Aparicio presenta 'La diva, mi abuela y yo', cortometraje que convierte la música compartida entre abuela y nieta en un viaje imaginativo por la memoria y la emancipación femenina en un cortometraje de animación.

'Una mujer que conocí llamada Yudita', de Rodrigo Agüeria, es un documental íntimo que parte de un recuerdo infantil difuso para reconstruir un gesto solidario cargado de misterio.

En 'Vestigio', Miguel Toledo Menéndez y Asif Ken presentan una crónica veraniega con un elemento sobrenatural, al seguir a tres turistas en Gijón cuya experiencia festiva deriva en un suceso inexplicable en la playa.

LA MUESTRONA

En cuanto a la Muestrona, esta reúne cinco miradas diversas y contemporáneas. Una de ellas es 'Pequeño manual de supervivencia: autocuidados intensivos', el Taller de Cine La Buena Fiesta, impartido por la cineasta asturiana Celia Cervero, presenta una pieza de animación stop motion creada por jóvenes que aborda, desde una perspectiva didáctica y directa, cuestiones como los estereotipos de género, el sexting y el consentimiento.

En 'Quién es Jane?', de Paula Álvarez (estreno mundial), una adolescente en plena crisis de identidad busca respuestas en una inteligencia artificial, explorando las incertidumbres de crecer en un entorno digital.

De la mano de Nina Alonso llega otro estreno mundial, 'Arcadia', donde la cineasta propone un viaje onírico y simbólico en el que una mujer, guiada por una figura protectora, atraviesa un proceso de pérdida y metamorfosis para reencontrarse consigo misma.

También llega a Corto Gijón el estreno mundial de Lucía Corte, 'Culomoyau', una pieza íntima y poética que reflexiona sobre la identidad gijonesa y el vínculo casi orgánico con el mar, transformando la nostalgia en una experiencia corporal y sensorial.

Por su parte, 'Aquí donde soy', de Daniel Braga, combina archivo familiar y entrevistas a personas queer asturianas en un retrato honesto sobre las identidades LGTBIQ+ en la región, marcado por la relación con el territorio y el anhelo de las grandes ciudades como espacio de posibilidad.

EXTENSIONES

Además, durante esta duodécima edición, Corto Gijón colaborará, por primera vez, con el CIFP Comunicación, Imagen y Sonido de Langreo, Cislan. Ambas entidades organizan conjuntamente una sesión de cinefórum con el objetivo de apoyar el talento joven.

En el pase, se proyectará una selección de cortometrajes, producidos por los propios alumnos del centro, a la que seguirá una sesión de debate.

Asimismo, y con el objetivo de promocionar las obras finalistas del certamen, 'Corto Gijón' amplía su presencia territorial con una proyección de la Sección Oficial en la Casa de Cultura de Llanes y la proyección de una selección de cortometrajes en Oviedo en colaboración con el Cine Club del Milán.

'Corto Gijón', por otra parte, colaborará por primera vez con la Asociación de Cine La Quimera, que organizará un Trivial cinematográfico y proyectará, en colaboración con el certamen, 'Tesis', de Alejandro Amenábar, con motivo del trigésmo aniversario de su estreno en cines.