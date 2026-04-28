El matadero municipal de Gijón reabre sus puertas y exportará productos cárnicos a otros continentes

(De Izda A Dcha) El Gerente Del Matadero Municipal, Hugo Rodríguez, La Alcaldesa De Gijón, Carmen Moriyón, Y El Concejal De Urbanismo, Jesús Martínez Salvador. - AYUNTAMIENTO DE GIJÓN

GIJÓN, 28 Abr. (EUROPA PRESS) -

El concejal de Urbanismo, Jesús Martínez Salvador, ha destacado este martes que la vuelta a la actividad del matadero municipal, del que había un contrato que vencía en diez años y que era "incompatible" con el nivel de inversión que tenían que llevar a cabo.

De ahí que, desde el Servicio de Patrimonio Municipal, según el edil, se hizo un trabajo "mano a mano" muy importante con la empresa concesionaria, Cufres, para poder fijar una serie de hitos. Gracias a ello, en este primer semestre del año van a quedar cumplidos y van a garantizar que podamos hacer una ampliación del vencimiento del contrato hasta el año 2047.

"Ellos tienen unos compromisos de inversión económica para poder adecuar las instalaciones y también de contratación de personal", ha apuntado Martínez Salvador, durante la visita al matadero en la que ha acompañado a la alcaldesa de Gijón, Carmen Moriyón.

Ha resaltado, asimismo, que la empresa quiere montar aquí su centro operativo, unificando todas las delegaciones que tienen por otras comunidades autónomas. "El cambio que ha pegado es radical", ha destacado Martínez Salvador sobre el estado de las instalaciones.

Ha remarcado, unido a ello, que están trabajando "a pleno rendimiento", aunque falta más inversión que llevar a cabo para adecuar el resto de zonas.

El concejal ha apuntado que tienen líneas de trabajo clásicas, las de siempre del sector cárnico, pero también otras más innovadoras que les permiten abrir horizontes nuevos, como por ejemplo estar exportando a un montón de países de otros continentes.

Ha recordado, por otra parte, que cuando accedieron al Gobierno la sociedad que explotaba el matadero estaba en concurso de acreedores, a lo que ha señalado que fue un concurso "complicado".

Moriyón, por su parte, ha puesto en valor que empresarios que son de aquí, que contratan aquí y que invierten aquí, vinieron a rescatar un edificio municipal que "hoy podía estar ya medio en ruinas", ha resaltado.

INVERSIÓN "FUERTE"

Por parte del gerente del matadero, Hugo Rodríguez, ha expresado su satisfacción por poder sacar adelante el proyecto que tienen entre manos. Un proyecto que ha tildado de "bastante ambicioso", con el que pretenden centralizar en Gijón todas las sedes que tienen por el Norte de España.

Rodríguez ha explicado que llevan operando once años. En este sentido, ha apuntado que ya habían estado aquí operando primero, pero tuvieron que trasladar la actividad.

También ha señalado que la empresa se dedica más que nada al tema de productos de casquería. Sobre ello, ha apuntado que hacen mucha exportación, tanto a países asiáticos como a África y a otros continentes.

La idea es hacer una inversión aquí para hacer una línea de elaborados cárnicos. Ha agregado que aquí se dedican al despiece, por ejemplo, a lo que ha comentado que sirven a grandes superficies y a pequeños comercios. "Exportamos vísceras a Hong Kong, Vietnam, a Senegal, bueno, para el resto de Europa", ha señalado.

También ha indicado que en el matadero gijonés han empezado hace dos meses y cuentan con 25 personas, aunque el objetivo es ampliar la plantilla a entre 60 y 70 trabajadores en los próximos dos años.

En cuanto a las inversiones pendientes, ha citado que ahora van a hacer un túnel de congelado y una cámara de congelado grande, con una inversión "fuerte" de 800.000 euros, si bien la inversión llegar a tres millones de euros en dos años.