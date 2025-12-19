Matilde Fernández reivindica la creación de centros comunitarios frente a la soledad no deseada

Matilde Fernández, en el centro - PSOE DE GIJÓN

OVIEDO 19 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Agrupación Municipal Socialista de Gijón ha celebrado este viernes el encuentro 'Soledades: una aproximación transversal e intergeneracional', organizado por la secretaría de Políticas Sociales que encabeza Beatriz Cerezo Estévez y en el que ha participado la exministra de Asuntos Sociales del Gobierno de España, Matilde Fernández.

Ha reivindicado la creación de centros comunitarios intergeneracionales contra la soledad no deseada para tejer conexiones en la sociedad a través de sus múltiples organizaciones.

Tal y como ha explicado en el encuentro, la soledad está relacionada con pérdidas de todo tipo y recuperar las dinámicas de comunidad que se impulsaron en los primeros años de la democracia, dando nueva vida al movimiento vecinal, a los centros culturales y a los espacios de encuentro, es un ejemplo de las políticas públicas que se deben poner en marcha.

"No se trata de fragmentar: aquí los jóvenes, aquí las mujeres, aquí los mayores... no. Hay que reconducir eso hacia centros comunitarios. Significa mejorar la democracia del país, haciendo barrios democráticos, pueblos democráticos, entornos donde todo el mundo tiene voz y todo el mundo tiene espacios para ser atendido, eso que los profesionales de la psicología y de los servicios sociales llamamos la política centrada en la persona", apuntó.