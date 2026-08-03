Las matriculaciones caen un 10,8% en Asturias en julio y acumulan una subida del 12,2% en lo que va de año

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MADRID/OVIEDO 3 Ago. (EUROPA PRESS) -

Las matriculaciones de turismos y todoterrenos en el Principado de Asturias alcanzaron las 1.348 unidades en el mes de julio, lo que supone un 10,8% menos que en le mismo mes de 2025, según las cifras divulgadas este lunes por las asociaciones de fabricantes (Anfac), concesionarios (Faconauto) y vendedores (Ganvam).

De esta manera, la Comunidad acumula un incremento del 12,2% en lo que va de año, con casi 9.000 coches nuevos vendidos entre enero y julio (8.853).

En el total de España las matriculaciones crecieron un 3,7% en julio y un 5,85% en los siete primeros meses del ejercicio actual, con 101.949 y 749.656 unidades, respectivamente.

Del total de los 1.348 coches vendidos en Asturias, 316 eran de gasolina, un 42,6% menos, mientras que 42 de diésel, un 33,3% menos. El resto, 990 unidades, eran eléctricos, híbridos o de gas, un 10,2% más que en julio del año pasado.

Además, las ventas de vehículos comerciales ligeros bajó en Asturias un 28,4 %, hasta 144 unidades, y se matricularon 52 vehículos industriales, un 8,3% más.

DATOS NACIONALES

A nivel nacional, las matriculaciones de turismos y todoterrenos en España han alcanzado las 101.949 unidades en julio, lo que supone un aumento del 3,7% respecto al mismo periodo de 2025. Por quinto mes consecutivo las ventas superan la barrera de las 100.000 unidades, una cifra que no se alcanzaba en un mes de julio desde 2020. El buen ritmo de los electrificados, con una de cuatro ventas, está marcando el momento al alza de las ventas.

A su vez, en el acumulado del año, se han superado los 749.656 registros, una cifra superior en un 5,8% a la del mismo periodo del año anterior.

El bueno desempeño de julio se debe al incremento en todos los canales, con un aumento interanual del 1,7% en el canal de particulares, hasta 51.539 registros; del 2,2% en el canal de empresas, hasta llegar a 38.138 unidades matriculadas; y del 18,9%, hasta las 12.272 anotaciones, en el canal 'rent a car'. Por otro lado, el 'renting' matriculó 24.428 turismos, un 6,8% más sobre el mismo mes del año pasado.

En el acumulado del año, el canal de particulares experimentó un aumento interanual del 6,5%, hasta 327.457 registros; el canal de empresas se elevó un 3,9% (hasta 244.472 comercializaciones) y el 'rent a car' llegó a 177.727 matriculaciones (un 7,5% más). Por el lado del 'renting' se matricularon 192.661, un 10,9% más sobre los siete primeros meses del año anterior.