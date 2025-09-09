"Es la mayor inversión en educación de toda la historia", resalta Villoria en el inicio del curso

La alcaldesa de Gijón, Carmen Moriyón, y el concejal de Infraestructuras Urbanas y Rurales del Ayuntamiento de Gijón, Gilberto Villoria, durante la inauguración del curso escolar en el colegio público de Xove. - AYUNTAMIENTO DE GIJÓN

El edil prevé que las obras en el Rey Pelayo prorroguen el plazo para compatibilizar con la actividad lectiva

GIJÓN, 9 Sep. (EUROPA PRESS) -

El concejal de Infraestructuras Urbanas y Rurales del Ayuntamiento de Gijón, Gilberto Villoria, ha destacado este martes que se han invertido en estructuras educativas unos 20 millones de euros en este mandato.

Unas inversiones que incluyen los colegios públicos Los Campos, Rey Pelayo y el de Educación Especial de Castillo, así como la escuela infantil de cero a tres años del Llano, que está en construcción. Sobre el Rey Pelayo, ha adelantado que las obras fácilmente se prorrogarán para poder compatibilizar con la actividad lectiva.

"Es la mayor inversión en educación de toda la historia", ha resaltado durante la visita al colegio público de 'Xove', con motivo de la inauguración, por parte de la alcaldesa de Gijón, Carmen Moriyón, del inicio del curso escolar.

Villoria ha incidido en que, al margen de esa inversión, el Ayuntamiento ha hecho un esfuerzo, durante los pasados meses de julio y agosto, en poner al día los colegios.

Como ejemplo ha citado el de 'Xove', en el que se han pintado las fachadas de este colegio, se han hecho unos baños en la zona exterior y una rampa de acceso a la zona infantil, que suman una inversión de 120.000 euros.

El edil ha incidido en que alcanza el medio millón de euros las obras de pintura que se hicieron en 32 colegios y seis escuelas infantiles, obras de reposición de pavimentos (en 12 colegios y 3 escuelas), otras obras singulares, como la accesibilidad al colegio Cervantes, cambio en los juegos y el parque de juegos infantiles del colegio Asturias y del García Lorca, así como mejoras en comedores escolares y de acústica.

Ha señalado, eso sí, que está pendiente para este trimestre que queda del año las mejoras de la accesibilidad al colegio Noega y la renovación de pavimentos, de pistas y patios, así como rematar la modificación de las viviendas de los conserjes del colegio Piles y del Antonio Machado.

Preguntado sobre las obras en el colegio Castiello, ha indicado que está previsto que concluyan en junio de 2026, mientras que en el caso del Rey Pelayo ha recalcado que van a priorizar la conciliación de los trabajos con la actividad educativa. Es por ello, que si bien tiene plazo previsto para mayo del año próximo, va a ser prorrogable para primar que se pueda utilizar durante las obras.