Mayte Uceda regresa con 'Los amores paralelos', una historia de amor y fracturas en la Asturias de la Segunda República

Mayte Uceda sosteniendo su libro 'Los amores paralelos' frente al teatro Campoamor de Oviedo. - PLANETA

OVIEDO, 29 Ene. (EUROPA PRESS) -

La escritora Mayte Uceda regresa con una nueva novela, 'Los amores paralelos', una historia ambientada en los convulsos años de la Segunda República en Asturias que retrata la fragilidad de los lazos familiares frente a los grandes conflictos sociales. Esta historia ve la luz tras el éxito de 'El guardián de la marea' y 'El maestro de azúcar'.

En medio de un panorama político y social asfixiante, Uceda sitúa la trama en Oviedo donde dos hermanas de buena familia comparten deseos, amores y confidencias, ajenas al mundo que se agita más allá de los muros de su casa. Todo cambia cuando una se enamora de un Guardia Civil y la otra de un minero. El estallido de la revolución obrera en Asturias en 1934 sacudirá sus vidas y las obligará a tomar decisiones que levantarán un muro de rencor entre ambas.

Con una notable base documental, la autora construye un relato que recrea los trágicos sucesos de la revolución minera de octubre de 1934, al tiempo que reflexiona sobre la fragilidad de un mundo que parecía sólido e inmutable.

En declaraciones a Europa Press, Uceda subraya que "el balance del estallido revolucionario es bien conocido por todos: pérdida de vidas humanas y récord de destrucción. Las consecuencias no fueron iguales para todos. Para los mineros supuso el fin de sus aspiraciones; para los ovetenses, significó acostumbrarse a vivir en una ciudad en ruinas mientras esperaban que todo el peso de la ley cayese sobre los revolucionarios".

A su juicio, la sociedad asturiana vivió entonces "un profundo abatimiento que nacía de una certeza: los asturianos comenzaron a tomar conciencia antes que nadie de la fractura social que terminaría de quebrarse apenas dos años más tarde" con el estallido de la Guerra Civil.

La escritora también establece paralelismos entre aquella época y la actualidad: "Vivimos un momento de polarización social que va en aumento, pero no es comparable con la polarización severa de aquellos años treinta, que crecía y crecía sin parar a la vista de todos. La violencia y la radicalización de la clase política suele trasladarse al resto de la sociedad y poner así en peligro cualquier sistema democrático".

En 'Los amores paralelos', las heridas colectivas se reflejan en el ámbito íntimo y familiar. "El resentimiento entre dos hermanas supone la separación de una misma historia", reflexiona Uceda. "A veces las desavenencias pierden filo con el tiempo, la nostalgia hace de puente, pero depende de lo profunda que sea la herida. Hay personas que siempre están dispuestas a perdonar, a vivir en un respeto estable; otras no pueden olvidar. El rencor nace de la convicción inamovible sobre la culpabilidad del otro, y puede durar toda la vida", añade.