"Me asombra que Barbón no se siente con la gente que tiene que apoyarlo en la investidura", afirma Tomé (Podemos)

OVIEDO, 3 Jul. (EUROPA PRESS) -

La diputada de Podemos Asturies, Covadonga Tomé, se ha mostrado "asombrada" de que no se hayan producido avances en las negociaciones para la investidura del socialista Adrián Barbón como presidente del Principado.

"Me asombra que una persona que quiere ser presidente de Asturias en los próximos cuatro años no se siente a hablar con las personas que van a tener que apoyarle o no en esa investidura. Es lo que a mi me resulta asombroso", ha indicado.

Así de contundente se ha mostrado Tomé preguntada este lunes en una rueda de prensa en Oviedo sobre si se habían producido avances en las negociaciones con la FSA, que parecen estancadas. "No tengo novedades y no me parece que haya habido un avance en las negociaciones", ha afirmado.

Por otro lado, de cara a la fecha del pleno de elección del presidente del Principado ha indicado que por su parte no van a poner ningún problema. "No hay ni grandes obstáculos para una fecha ni una prioridad por otra", ha señalado.

Barbón necesita para ser investido en primera vuelta 23 votos, que son los que suman los diputados de PSOE (19), Convocatoria por Asturies (3) y Podemos Asturies (1). Por otro lado, el PP tiene 17 diputados, cuatro Vox y uno Foro Asturias.

Podemos vive en Asturias una división entre los partidarios de la actual diputada y la dirección regional del partido, en estos momentos ejercida de forma interina por el ex portavoz parlamentario Rafael Palacios tras la baja médica de Sofía Castañón.

Tomé anunció que su equipo negociador para la investidura de Adrián Barbón y la formación del Gobierno estaría formado por ella misma y por Laura Tuero y Xune Elipe, los números dos y tres de su candidatura a la Junta General.

La FSA convocó una reunión con una delegación de Podemos Asturies a la que estaba invitada Tomé. Sin embargo, ella rechazó asistir al estar formada por el aparato del partido y no corresponderse con el equipo negociador que había anunciado.