"Me importan un bledo las diferencias políticas en el conflicto de Alcoa", afirma Mariví Monteserín

Publicado 21/12/2018 19:14:14 CET

AVILÉS, 21 Dic. (EUROPA PRESS) -

La alcaldesa de Avilés, Mariví Monteserín, ha atacado este viernes a Podemos después de haberle criticado sobre su defensa sobre el Real Decreto de electrointensividad, y que la formación morada no votase a favor del mismo en el Congreso de los Diputados. "Los irresponsables han sido los de Podemos, lo que pasa es que no quiero andar en las diferencias políticas en este conflicto, me importan un bledo las diferencias políticas".

La regidora avilesina ha realizado estas declaraciones a través de una nota de prensa del Ayuntamiento de Avilés, para responder a la formación morada sobre su "doble discurso", de apoyar una salida para la industria electrointensiva, y después en las Cortes no apoyar las medidas del gobierno.

"Claro que me he leído el Real Decreto, que habla de un estatuto y sé de la intención del gobierno de hacerlo lo antes posible, pero hoy tenemos algo porque tenemos un real decreto, pero no por el apoyo de Podemos, lo tenemos a pesar de su apoyo, afortunadamente, porque si no tuviéramos el decreto no tendríamos nada y Alcoa tendría más facilidades para cesar la actividad", ha explicado la Alcaldesa.

Monteserín continúa empeñada en centrarse en la solución del conflicto de Alcoa, que "afecta a trabajadores y a una comarca". Por esa razón, el Ayuntamiento de Avilés seguirá presionando al gobierno central. "El Real decreto ayuda, y si el estatuto se hace en dos meses, en vez en seis ayudará más y es lo que voy a pedir al gobierno, como cada día le pido que actúe, pero la actitud de ponerse pegatinas y luego no acompañar con el voto, no sirve para nada, y esa es la de Podemos", ha finalizado Monteserín.