"Me saltó un niño en bici y se estampó contra mi coche" afirma la acusada del atropello a un menor en el Franco

Publicado 13/02/2019 15:41:30 CET

AVILÉS, 13 Feb. (EUROPA PRESS) -

Una mujer asturiana, que responde a las iniciales de A.I.G., ha afrontado este miércoles un juicio en el que se le acusa de un delito de lesiones imprudentes tras arrollar un niño de 9 años que iba en bicicleta dando positivo en alcohol y cannabis. "Me saltó de repente un niño en bici por la derecha y se estampó contra mi coche, sin que pudiera frenar", ha señalado la acusada en el juicio.

La vista oral ha tenido lugar este miércoles en el Juzgado de lo penal Número 2 de Avilés, donde el Ministerio Fiscal ha pedido una pena de multa de 3.600 euros y tres años de privación de derecho a conducir vehículos de motor y ciclomotores, mientras que la acusación particular ha pedido seis años de retirada del carné, y la defensa la libre absolución de su clienta.

Según ha recogido la Fiscal en el juicio, la acusada conducía un Ford Fiesta por una carretera con límite a 50 kilómetros por hora, aproximadamente a las ocho de la tarde al llegar a la explanada frente al supermercado, por lo inadecuado de la velocidad y por encontrarse bajo la influencia del alcohol y sustancias estupefacientes, arrolló a un menor de 9 años que iba en bicicleta.

A consecuencia del accidente el niño se golpeó con el vehículo y con el suelo, sufriendo un traumatismo cráneo encefálico grave, fractura de clavícula, fractura de la escama del hueso temporal izquierdo y desgarro del cartílago auricular, heridas que curaron tras tratamiento médico-quirúrgico a los 133 días y que han sido indemnizadas con 9.000 euros por la compañía aseguradora de la acusada.

La acusada dio un resultado de 0,15 mgrs de alcohol en aire espirado y positivo al consumo de cannabis, este último contrastado por análisis de sangre, que confirmó el resultado. "Me tomé dos vinos al mediodía y me fumé un porro de marihuana la noche anterior, por lo que estaba perfectamente para coger el coche", ha señalado la acusada.

"No es cierto que iba a velocidad inadecuada, iba entre 30 y 50 kilómetros por hora, al ver al niño perdí el control del coche y luego me estampé contra un muro, quise llamar al 112 pero la de la tienda me dijo que llamaba ella, y entonces como soy auxiliar de enfermería hice los primeros auxilios al niño, y lo puse en posición de seguridad hasta que llegó la ambulancia", ha añadido la mujer.

Este testimonio contrasta con la versión de los dos guardias civiles que hicieron el atestado y han acudido a la vista como testigos. "Aunque sólo ha dado 0,15 en alcohol no sea delito, la vía donde se produce el accidente según las circunstancias tiene que irse a menos velocidad, y unido a haber tomado sustancias psicotrópicas la acusada no tenía la atención suficiente, teniendo mermadas sus facultades para conducir", han explicado.

Además los agentes han corroborado que la acusada no frenó en ningún momento. "La reacción de una persona normal ante un choque de una bici es de un segundo, y la conductora recorrió 25 metros que según ella iba a 30 por hora, y serían 3 segundos hasta estamparse contra el muro, sin frenar en ningún momento, por lo que sus facultades estaban muy alteradas", han apostillado los agentes.

La Fiscal y la acusación particular han corroborado en las conclusiones finales sus peticiones iniciales, tras escuchar las explicaciones de la acusada y de los testigos, porque "al haber bebido y consumir estupefacientes ha quedado demostrado que no tuvo poder de reacción para frenar y evitar el atropello del niño", ha añadido la Fiscalía.

Por contra el abogado defensor ha pedido la libre absolución de su cliente, al considerar que "el niño iba sin casco obligatorio en la bicicleta, y estaba haciendo un circuito pasando por una carretera donde van vehículos de motor a 50 kilómetrso por hora, y además la acusada, atendió dados sus conocimientos, al niño de inmediato, seguramente salvándole la vida". El juicio ha quedado listo para sentencia.