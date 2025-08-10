Media hora de negociación para bajar a hombre de grúa de obra en Montevil, Gijón

OVIEDO, 10 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Policía Local de Gijón detuvo por desobediencia este domingo, en torno a las 10 horas, a un hombre de 27 años que se había subido a una grúa de una obra en la calle Les Cigarreres, en Montevil.

La Policía Local dio aviso al Servicio de Prevención y Extinción de Incendios y Salvamentos, pero finalmente no fue necesaria su intervención. El hombre bajó por sus propios medios tras más de 30 minutos de negociación con el subinspector de la Policía Local.

También se le imputa un delito de hurto, pues antes de subirse a la grúa había arrancado varias matrículas de coche por el camino que fueron encontradas en la base de la grúa.