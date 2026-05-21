Medicina Nuclear en Gijón: Cabueñes incorpora PET-TAC de última generación para diagnósticos de alta precisión

El jefe de servicio de Análisis Clínicos del hospital de Cabueñes (Gijón), Daniel Al-kassam, da explicaciones a la consejera de Salud del Principado de Asturias, Concepción Saavedra, durante la visita al laboratorio Core de Análisis Clínicos. - GOBIERNO DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

GIJÓN, 21 May. (EUROPA PRESS) -

El Servicio de Salud del Principado (Sespa) reforzará las prestaciones de Medicina Nuclear con la creación de una unidad diagnóstica en el Hospital Universitario de Cabueñes, que contará con un equipo PET-TAC de última generación y de alta prestaciones.

Se trata de un equipamiento médico que permitirá detectar lesiones milimétricas para mejorar el diagnóstico de un amplio abanico de enfermedades, sobre todo el cáncer, patologías neurodegenerativas y procesos inflamatorios e infecciosos, según una nota de prensa del Gobierno asturiano.

La consejera de Salud del Principado de Asturias, Concepción Saavedra, ha presentado este jueves este equipamiento, que cuenta con un presupuesto que superará los 3,5 millones y un plazo de ejecución de doce meses.

Este consiste en una prueba diagnóstica en la que se toman imágenes con el PET (Tomografía por Emisión de Positrones) y con el TAC (Tomografía Axial Computarizada), que se procesan de forma digital para componer un modelo en 3D con gran detalle.

Con su incorporación, además de desdoblar el servicio dentro de la red pública asturiana, esta avanzada tecnología se acerca a la población del área de salud III, lo que evitará desplazamientos al Hospital Universitario Central de Asturias (HUCA), cuyo Servicio de Medicina Nuclear actualmente es de referencia para toda la comunidad.

"Hace ahora un año, nos comprometimos a dotar este hospital de un PET-TAC y hoy venimos a presentar un proyecto ambicioso y necesario para esta área sanitaria, que dé respuesta a las necesidades de la población", ha explicado Saavedra.

La consejera ha comentado que, hace un año, el Sespa centralizó este tipo de pruebas en el HUCA tras finalizar el contrato con la empresa de Jove, encargada hasta entonces de su realización en el área sanitaria.

La nueva zona se ubicará en la planta sótano (N-2) del hospital y en ella se actuará sobre una superficie que supera los 900 metros cuadrados para acoger un área asistencial completa que apoyará y potenciará todas las unidades asistenciales de Cabueñes y garantizará la seguridad, la eficiencia y la comodidad del paciente.

El nuevo espacio contará con, entre otras cosas, una unidad de radiofarmacia, destinada a la recepción, preparación y control de los radiofármacos necesarios para las pruebas diagnósticas; Área de diagnóstico por imagen con el PET-TAC, con una sala de exploración equipada con tecnología digital de alta precisión; y Boxes individuales de espera metabólica, con espacios adaptados para los pacientes tras la administración del radiofármaco.

También dispondrá de zonas de trabajo clínico, que incluyen salas para profesionales sanitarios, tanto para enfermería como para facultativos responsables de la interpretación de las pruebas; de espacios de atención al paciente, como la recepción, consultas y sala de espera para pacientes y acompañantes; y de dependencias auxiliares, como vestuarios, almacenes y despachos, que facilitan el funcionamiento integral del servicio.

El diseño incorpora circuitos diferenciados entre áreas calientes y frías, lo que permite separar los flujos de pacientes y materiales radiactivos, reforzando la seguridad y la eficiencia del conjunto.

Además, la zona de instalaciones técnicas, que incluye climatización, cuadros eléctricos, centralita y centro de procesado de datos (CPD), completa la dotación.

Este proyecto permitirá que la unidad no solo cubra las necesidades actuales, sino que esté preparada para su ampliación futura con el resto de las prestaciones de Medicina Nuclear.

NUEVO LABORATORIO

Por otro lado, la consejera también ha visitado el nuevo laboratorio central y automatizado, conocido como Core de Análisis Clínicos, una infraestructura clave para la red pública asturiana que ya ha procesado 132.000 muestras durante el primer trimestre del año en este centro hospitalario.

Este integra en un único espacio disciplinas como Bioquímica, Hematología y Microbiología, lo que facilita la gestión grandes volúmenes de muestras de rutina y urgencias.

La inversión ha ascendido a 2,6 millones y ha reforzado la capacidad diagnóstica del Sespa al mejorar la eficiencia, la calidad y los tiempos de entrega de los resultados.

La actividad desarrollada durante este periodo ha permitido gestionar una media de 20 parámetros analíticos por petición, con tiempos de respuesta que garantizan que las analíticas de las personas ingresadas estén disponibles antes de las 11:00 horas.

Además, el 90 por ciento de los datos solicitados se obtienen en el mismo día, lo que evita demoras y agiliza la capacidad de respuesta asistencial.

La puesta en marcha de este laboratorio ha permitido avanzar de modo notable tanto en la calidad analítica como en la tecnología de los equipos empleados, y ofrece una cartera de pruebas más amplia y especializada, que engloba áreas como bioquímica, hormonas y marcadores tumorales, incorporando además nuevas técnicas diagnósticas con menores tiempos de procesamiento.