Médicos asturianos se concentran en Oviedo en defensa de la sanidad y mantienen la presión por el Estatuto Marco

Concentración de médicos asturianos en Oviedo en defensa de la sanidad este miércoles. - COLEGIO DE MÉDICOS

OVIEDO, 29 Abr. (EUROPA PRESS) -

Médicos asturianos se han concentrado este miércoles en la Plaza de España de Oviedo en defensa de la profesión médica y del sistema sanitario, en el marco de la huelga convocada en el sector. La movilización ha sido convocada por el Colegio de Médicos de Asturias y ha contado con el respaldo del Sindicato Médico Profesional de Asturias (Simpa) y del sindicato Médicos del Sespa.

El portavoz de Simpa, José Antonio Vidal, ha criticado la postura del Ministerio de Sanidad y ha señalado que la ministra, Mónica García, "ha decidido que lo que prima más es su carrera política frente a cualquier interés que pueda tener sobre la sanidad". Asimismo, ha acusado al departamento de "cerrazón en no ofrecer una negociación" sobre el anteproyecto de Estatuto Marco.

En este sentido, ha advertido de que el conflicto continuará, asegurando que "esto no lo para nadie" y que mantendrán la presión "a nivel nacional" hasta lograr sus objetivos. También ha afirmado que no van a "ceder a los chantajes" y ha defendido la necesidad de una regulación común para el conjunto del personal facultativo.

HUELGA MÉDICA EN ASTURIAS

El portavoz del sindicato Médicos del Sespa, Rubén Díaz, ha señalado que el seguimiento de la huelga va en aumento, aunque condicionado por los servicios mínimos. "A medida que pasan los días creemos que hay un aumento de la cantidad de compañeros que secundan la huelga", ha indicado.

Díaz ha subrayado que la principal reivindicación del colectivo es la regulación de la jornada laboral y ha asegurado que no se han adoptado medidas en ese ámbito. "No ha habido ninguna medida firmada ni ningún acuerdo firmado a ese respecto", ha afirmado, defendiendo la necesidad de reducir la carga horaria hacia las 35 horas semanales.

Asimismo, ha planteado la posibilidad de mejorar los descansos con los recursos actuales, aunque ha reconocido la necesidad de incrementar las plantillas. "Eso no puede ser una excusa para empezar a aplicar medidas que ya se pueden estar aplicando ahora mismo", ha añadido.

El presidente del Colegio de Médicos de Asturias, Luis Antuña Montes, ha defendido la participación de la entidad en la convocatoria, pese a que "no es su papel" habitual, y ha pedido una solución al conflicto. "Los pacientes no se merecen esto, ni los médicos merecemos esta situación", ha señalado,

"Ya está bien. Ya han sido bastantes meses de reivindicaciones y de conflicto. Ya es hora de que alguien ponga cordura y pare esto. Y creo que todo el mundo sabe quién tiene la responsabilidad de parar esta situación", a concluido.