Los médicos asturianos recogerán datos de todas las infecciones respiratorias agudas en la nueva estrategia covid

Salud insiste en el uso de la mascarilla en interiores ante la situación epidemiológica en Asturias

OVIEDO, 21 Abr. (EUROPA PRESS) -

Los médicos asturianos empezarán este lunes a recoger datos de todos los pacientes con infecciones respiratorias agudas que lleguen a sus consultas, en el marco de la nueva estrategia de vigilancia del Sars-CoV-2. Este será el primer paso de la estrategia, que contempla además la recogida de muestras clínicas, su análisis epidemiológico y el análisis virológico.

La directora general de Salud Pública, Lidia Clara Rodríguez; el Jefe de Vigilancia Epidemiológica, Mario Margolles; y el Jefe de Alertas y Emergencias Sanitarias, Miguel Prieto, han ofrecido este jueves una rueda de prensa para informar de la situación actual de la pandemia y de las medidas específicas puestas en marcha en Asturias, así como las recomendaciones de las autoridades sanitarias ante el escenario de riesgo "alto" en el que se encuentra el Principado por el incremento de casos.

En lo referido a la estrategia de vigilancia, Mario Margolles ha explicado que Asturias será la primera autonomía en poner en marcha el nuevo sistema de "recogida sindrómica exhaustiva", que contempla que los médicos recojan datos de cada infección respiratoria que llegue a su consulta habitual de manera semanal. El objetivo es conocer hasta qué punto aumentan o disminuyen las infecciones en el grupo.

El segundo paso de esta estrategia será el trabajo de la red de médicos centinelas, que se encargarán de recoger muestras clínicas de varios pacientes de manera aleatoria, recogiendo, también semanalmente, la información de cada paciente relativa a sus patologías, síntomas y entorno.

Con estos datos se realizará un análisis epidemiológico, paso previo al análisis virológico en laboratorio de los casos que resulten ser coronavirus o gripe. Todas las muestras que se recojan serán analizadas y secuenciadas genómicamente, a fin de que el sistema "pueda detectar cualquier nueva variante o virus que aceche en el día a día".

SALUD PIDE A LA POBLACIÓN ASTURIANA QUE SIGA UTILIZANDO LA MASCARILLA

Ante el aumento de casos en Asturias y el incremento de hospitalizaciones en planta, las autoridades sanitarias han pedido a la población que continúe utilizando la mascarilla en interiores como hasta ahora mientras siga la situación epidemiológica actual, aunque no pueden obligar a ello.

"La pandemia no ha finalizado", ha remarcado Lidia Clara Rodríguez, quien ha apelado a la responsabilidad de la población, ya que "hay sectores de la población vulnerable que puede desarrollar una infección grave". "Debemos centrar los esfuerzos en la protección de estas personas", ha insistido.

Para ello, ha pedido a las personas menores de 40 años que tienen pendiente completar la pauta de vacunación o recibir la dosis de refuerzo que se vacunen, ya que "pueden ser vía de transmisión" para personas con mayor vulnerabilidad". Rodríguez ha querido recordar a la población que existe una alternativa a las vacunas de ARN mensajero, que es la de Novavax.

Ha señalado además que Salud pretende adelantar el segundo refuerzo --la cuarta dosis-- para mayores de 80 años y personas institucionalizadas. Respecto a esta dosis de refuerzo, Mario Margolles ha subrayado la importancia de administrarla, ya que está demostrado que los efectos de la vacuna "son de corta duración" y eso lleva a las autoridades sanitarias a "tener que ponerlas en los momentos de riesgo más inminente".

Para el control de la pandemia en Asturias, los médicos de atención primaria sean quienes decidan si realizan o no las pruebas diagnósticas de infección activa al paciente con clínica compatible, independientemente de la edad o de los posibles factores de vulnerabilidad que puedan tener

"NO ESTAMOS OBSERVANDO NINGÚN EFECTO SEMANA SANTA"

El jefe de Vigilancia Epidemiológica, Mario Margolles, ha señalado que en Asturias están empeorando "algunos" de los indicadores de la situación desde hace unas semanas, con un incremento del 40% en la incidencia acumulada a 14 días entre mayores de 60 años. No obstante, ha asegurado que "de momento" no se está observando "ningún efecto Semana Santa" a cuatro días de la última jornada festiva. Es más, ha asegurado que los datos de hoy reflejan una "estabilización", que no descenso, en el nivel de hospitalizaciones.

No obstante, ha subrayado que desde hace tres semanas ha empeorado la presión asistencial, con un aumento del 150% en las tasas de hospitalización global. Por contra, el número de personas en unidades de cuidados intensivos ha descendido. Estos datos evidencian, según Margolles, que se están produciendo hospitalizaciones, pero "no tan graves" como para entrar en las unidades de críticos. Del total de hospitalizados, se observa que el 41% son mayores de 80 años, y el 86% mayores de 60.

La parte positiva, ha explicado, es que "no se encuentran grandes neumonías" como en otros momentos de la pandemia, pero sí problemas de saturación de oxígeno.