Los médicos recuerdan que la obesidad, la diabetes, el daño renal y el riesgo vascular no son enfermedades aisladas

Archivo - Centro de Salud de El Cristo en Oviedo. - EUROPA PRESS - Archivo

OVIEDO 12 Jun. (EUROPA PRESS) -

El 32º Congreso Nacional de la Sociedad Española de Médicos Generales y de Familia (SEMG), que se celebra desde este jueves y hasta el sábado en Oviedo, ha puesto el foco en la detección y prevención del síndrome cardio-renal-metabólico, una condición que integra la obesidad, la diabetes tipo 2, la enfermedad renal crónica y la patología cardiovascular, y que constituye uno de los principales retos sanitarios actuales.

Los especialistas han recordado que estas patologías "no son enfermedades aisladas", sino procesos interrelacionados que progresan de forma silenciosa y elevan el riesgo de complicaciones graves. "Muchos pacientes no saben que ya tienen daño renal o vascular hasta que aparece la complicación, pero podemos detectarlo precozmente desde Atención Primaria", ha señalado la doctora Isabel Egocheaga, responsable del Grupo Cardiovascular de la SEMG.

En esta línea, desde la sociedad científica insisten en el papel clave de la Atención Primaria para identificar de forma temprana estos factores de riesgo mediante pruebas accesibles en los centros de salud, antes de la aparición de síntomas. "La identificación precoz permite intervenir antes de que surjan complicaciones graves", ha destacado la doctora Yasmín Drak.

Durante el congreso, los propios profesionales se están sometiendo a pruebas de cribado renal -como análisis capilar y de orina- y a ecografías carotídeas, con el objetivo de visibilizar la importancia de la prevención. Estas pruebas, según subrayan, pueden solicitarse en población de riesgo desde las consultas de Medicina de Familia.

Asimismo, los expertos han lanzado un mensaje a la población con factores como obesidad, diabetes, hipertensión o colesterol elevado, para que acudan a su médico de familia y evalúen de forma precoz posibles daños renales o vasculares.

CAMBIO DE PARADIGMA EN OBESIDAD

En el marco del congreso, los especialistas han incidido también en la necesidad de cambiar el enfoque en el abordaje de la obesidad, que pasa de una visión centrada en la responsabilidad individual a considerarla una enfermedad crónica, compleja y multifactorial.

La doctora Isabel Paúles, responsable del Grupo de Trabajo de Estilos de Vida y Determinantes de Salud de la SEMG, ha señalado que el objetivo no debe limitarse a la pérdida de peso, sino a reducir eventos cardiovasculares, mejorar la calidad de vida y preservar la funcionalidad.

El nuevo enfoque apuesta por tratamientos personalizados, adaptados a los distintos perfiles clínicos de obesidad, y combina terapias farmacológicas con intervenciones sobre hábitos y entorno. En este proceso, la Atención Primaria juega un papel esencial por su capacidad de seguimiento y educación sanitaria.

Además, los expertos han avanzado que el futuro del tratamiento pasa por terapias más eficaces basadas en señales hormonales, con opciones como fármacos orales, monitorización digital y dosis más espaciadas, en el marco de la medicina de precisión.