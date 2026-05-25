Médicos del Sespa convoca nuevos paros en junio

Manifestación de la plataforma Médicos del Sespa - EUROPA PRESS

OVIEDO, 25 May. (EUROPA PRESS) -

La Plataforma y Sindicato Médicos del Sespa ha advertido de una "escalada del conflicto" sanitario en Asturias tras las últimas declaraciones del gerente del Servicio de Salud, Aquilino Alonso. La organización médica ha criticado que "se niega a asumir" las propuestas de los médicos y no los convoca a negociar, por lo que el colectivo ha decidido convocar una nueva semana de paros en junio y amenaza con una huelga indefinida a la vuelta del verano si no se alcanzan soluciones.

Según ha informado el sindicato en un comunicado, las manifestaciones de Alonso de este domingo reconocen el impacto de la huelga en las listas de espera, así como la intención del Ejecutivo de impulsar las peonadas para reducir las listas de espera sin un "plan B" si los profesionales se niegan.

Por otro lado, el colectivo médico ha negado que los acuerdos adoptados den respuesta a las reclamaciones de Médicos del Sespa tal como sostiene el departamento dirigido por Concepción Saavedra. "Está planteando trocear jornadas semanales de 60 horas en varios turnos, lo cual es hasta peor que lo que tenemos", han aseverado.

El colectivo ha lamentado que el Sespa "ignore" a una organización que "desde junio de 2025 moviliza a los profesionales de Asturias en defensa de sus derechos" y que, recuerdan, "mantiene una convocatoria de huelga autonómica".

"Tras una semana más de paro en el mes de mayo nos encontramos en la misma situación, la gerencia del SESPA ni siquiera ha convocado al Comité de Huelga autonómico para seguir negociando", han lamentado. El sindicato llevará a cabo esta semana una consulta entre el colectivo médico asturiano para recoger su opinión sobre el horizonte de la huelga y la realización de peonadas.