El gerente del Sespa advierte de que la huelga "ha truncado la velocidad de crucero" en el descenso de listas de espera

Archivo - Medicos del Sespa en una movilización del 3 de octubre. - MEDICOS DEL SESPA. - Archivo

OVIEDO, 24 May. (EUROPA PRESS) -

El gerente del Servicio de Salud del Principado de Asturias (Sespa), Aquilino Alonso, ha advertido este domingo de que el descenso en las listas de espera que registraba la comunidad autónoma se ha visto afectado por la huelga de facultativos. "Nosotros estábamos en un proceso de descenso de las listas de espera importante y la huelga nos ha truncado esa velocidad de crucero que llevábamos", ha lamentado.

Al ser preguntado sobre el conflicto laboral en Avilés, el gerente del servicio de salud ha detallado el impacto asistencial acumulado desde el inicio de los paros el año pasado. Según los datos facilitados por Alonso, hasta el momento se dejaron de realizar más de 2.800 intervenciones quirúrgicas y se suspendieron más de 28.000 consultas médicas.

Alonso ha precisado que esta cantidad de actividad suspendida representa el volumen de atención "que podríamos tener de más dentro del conjunto del sistema". No obstante, ha aclarado que desde la Administración autonómica se han tomado diversas "medidas de contingencia para evitar en parte esa situación".

Ante la posibilidad de que el conflicto se recrudezca tras el periodo estival, el responsable del Sespa ha manifestado que el Ejecutivo autonómico espera que no se produzca esa situación de huelga indefinida. "La consejera, en muchas ocasiones, ha hablado ya con el Ministerio para plantearle la necesidad de buscar una solución a dicha huelga", ha afirmado.

Alonso ha apuntado que si bien toda huelga constituye un derecho de los trabajadores, en este escenario concreto afecta al conjunto de la ciudadanía.