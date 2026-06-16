Médicos de varios servicios de Cabueñes dejan de realizar actividad voluntaria por las tardes como "medida de presión"

Archivo - El hospital Universitario de Cabueñes consolida la neurosonografía como técnica para la detección de patologías fetales - PRINCIPADO - Archivo

OVIEDO, 16 Jun. (EUROPA PRESS) -

Varios servicios médico-quirúrgicos del Hospital de Cabueñes han acordado sumarse a la suspensión de la actividad voluntaria de tarde ante la falta de avances en las negociaciones relacionadas con el conflicto médico, según ha informado este martes la Plataforma y Sindicato Médicos del SESPA.

La organización ha señalado que la medida ha sido adoptada por los servicios de Cirugía General, Traumatología, Urología y Anestesia y Reanimación, entre otros, y añaden que previsiblemente podrían incorporarse más especialidades.

La Plataforma y Sindicato Médicos del SESPA explican que la suspensión de la actividad voluntaria de tarde se plantea como una medida de presión y sostienen que la unidad entre especialidades resulta fundamental para trasladar "un mensaje claro sobre la necesidad de alcanzar soluciones reales al conflicto actual".