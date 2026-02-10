Medio Ambiente abre un plazo para hacer aportaciones ciudadanas a la nueva Ordenanza de Bienestar Animal

Archivo - Gatos de colonia callejera, en Gijón - EUROPA PRESS - Archivo

GIJÓN, 10 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Concejalía de Medio Ambiente y Sostenibilidad del Ayuntamiento de Gijón avanza en la elaboración de una nueva Ordenanza de Protección y Bienestar Animal con el objetivo de mejorar la convivencia ciudadana, promover la tenencia responsable y adaptar la normativa municipal a la nueva legislación estatal en materia de bienestar animal.

Según una nota de prensa del Consistorio gijonés, esta iniciativa responde a la necesidad de actualizar el marco normativo local para alinearlo con la Ley 7/2023, de protección de los derechos y el bienestar de los animales, garantizando una regulación coherente, moderna y eficaz, acorde con las demandas sociales y legales actuales.

Desde el Ayuntamiento han señalado que consideran fundamental avanzar hacia un modelo de convivencia "basado en la responsabilidad, la educación y la sensibilización, en el que el bienestar animal vaya de la mano del bienestar colectivo".

"La protección de los animales es una cuestión ética a la par que un elemento clave para construir una ciudad más amable y saludable", han remarcado desde el Consistorio.

La nueva ordenanza refuerza las obligaciones de las personas responsables de animales, promoviendo el cuidado adecuado, la identificación, el control en espacios públicos y el respeto al entorno, con el fin de prevenir molestias, riesgos y situaciones de conflicto vecinal.

Asimismo, regula de forma clara el uso compartido de parques y zonas verdes, playas y demás espacios comunes, garantizando su disfrute equilibrado por toda la ciudadanía.

Uno de los ejes principales del texto es la apuesta por la educación y la sensibilización, a través de campañas informativas, programas de formación y medidas de apoyo a la tenencia responsable, reservando las sanciones para los casos necesarios, aplicadas de manera proporcional a la infracción.

La ordenanza también impulsa una gestión ética y eficaz de las colonias felinas, basada en el método de captura, esterilización y retorno, el censo municipal y la formación de personas cuidadoras, favoreciendo soluciones sostenibles y respetuosas tanto con los animales como con el entorno urbano.

En materia de protección, se refuerza la lucha contra el abandono y el maltrato, se potencia el papel del Centro Municipal de Protección Animal y se fomenta la adopción responsable, el voluntariado y la colaboración con entidades especializadas.

Además, el texto incorpora mecanismos de participación ciudadana a través del Consejo Sectorial de Protección y Bienestar Animal, favoreciendo el diálogo y la implicación de asociaciones, profesionales y vecinos en el desarrollo de las políticas municipales.

Con esta nueva ordenanza, el Ayuntamiento reafirma su compromiso con una gestión responsable, moderna y sensible en materia de bienestar animal, alineada con la normativa estatal y orientada a mejorar la calidad de vida, la convivencia y el respeto mutuo en el municipio.

De esta forma, se da inicio al proceso de participación pública para la reforma de la actual Ordenanza Reguladora de la Protección y Tenencia de Animales de Compañía.

La ciudadanía podrá realizar las aportaciones que considere a este texto a través del email bienestaranimal@gijon.es, poniendo en el encabezado del correo el tema "ORDENANZA".

Estas propuestas se deliberarán en el próximo Consejo Sectorial de Protección y Bienestar Animal que tendrá lugar el próximo 25 de febrero de 2026.

Con el contenido tratado en esa reunión y las aportaciones recibidas a través de la web municipal, se realizará un texto final que será presentado en el Consejo Sectorial de 12 de marzo de 2026 para su aprobación antes de acometer la tramitación municipal.