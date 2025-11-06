Medio Ambiente adjudica en más de 239.000 euros la ampliación de la depuradora de la ría del Eo

OVIEDO 6 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Movilidad, Medio Ambiente y Gestión de Emergencias del Gobierno asturiano ha adjudicado en 239.459 euros la creación de una nueva unidad de decantación en la estación depuradora de aguas residuales (EDAR) de la ría del Eo, en Castropol, que beneficiará a los casi 9.000 habitantes de este concejo y de Vegadeo a los que da servicio la EDAR, que entró en funcionamiento en 2017.

Según ha informado el Gobierno asturiano, las obras, que llevará a cabo la empresa Nemesio Bedia Construcciones, permitirán mejorar la calidad del agua tratada y optimizar el mantenimiento de las instalaciones de depuración municipales y de particulares mediante la construcción de una segunda unidad de decantación.

También se habilitará una zona para la recogida de fangos procedentes de fosas sépticas municipales y de particulares, que permitirá a las cubas verter los residuos directamente en la entrada de la planta para su tratamiento controlado, lo que evitará su envío a las instalaciones centrales de Cogersa.