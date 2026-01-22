Medio Ambiente concede ayudas por 1,5 millones a 31 concejos con menos de 20.000 habitantes para fomentar el reciclaje

Contenedores - GOBIERNO DE ASTURIAS

OVIEDO 22 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Movilidad, Medio Ambiente y Gestión de Emergencias del Gobierno asturiano ha concedido 1,5 millones en ayudas a 31 entidades locales para la compra de equipamientos destinados a la recogida selectiva de residuos municipales.

Ese apoyo económico beneficiará a los concejos con menos de 20.000 habitantes y dará prioridad a aquellos con menor densidad de población y recursos económicos más bajos, según ha informado el Gobierno asturiano.

El objetivo es financiar la compra e instalación de contenedores, tanto de superficie como soterrados o semisoterrados, de los diferentes tipos de residuos con el fin de reforzar la capacidad de los ayuntamientos para afrontar la retirada selectiva de basura y su reciclaje. También se subvencionarán los cubrecontenedores, las marquesinas y los puntos limpios móviles.

Estas ayudas, incluidas en el Plan Estratégico de Subvenciones 2025- 2026, se conceden a fondo perdido y de forma directa, con un importe máximo de 75.000 euros por entidad local. La cuantía de la ayuda varía en función de la población y las solicitudes se han atendido por orden de llegada hasta agotar el crédito disponible. El Boletín Oficial del Principado de Asturias (BOPA) publica este jueves la resolución de estas subvenciones.