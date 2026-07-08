Medio Rural licita por 118.000 euros la mejora de los caminos de la concentración parcelaria de El Vilar

Medio Rural licita por 118.000 euros las obras de la red de caminos de la concentración parcelaria de El Vilar, en Villanueva de Oscos - PRINCIPADO

OVIEDO, 8 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Medio Rural y Política Agraria ha sacado a licitación por 118.255 euros la adecuación de la red de caminos de la concentración parcelaria de El Vilar, en Villanueva de Oscos. Las empresas interesadas podrán presentar sus ofertas hasta el 27 de julio, y la ganadora contará con cinco meses para ejecutar las obras.

La actuación persigue mejorar los accesos a las fincas resultantes del proceso de reorganización del suelo en una red viaria formada por cuatro caminos que suman 1,9 kilómetros. La mayor parte de las obras se centrará en reacondicionar viales en uso, aunque también se incorporarán nuevos segmentos para facilitar conexiones, acortar distancias y reducir el tráfico en áreas habitadas.

Además de la mejora del firme, se ejecutarán sistemas de drenaje y se acondicionarán los entronques con la carretera local. La intervención se completará con la instalación de señalización vertical, la reposición de servicios afectados y actuaciones de seguridad vial.

El proyecto cuenta con financiación del Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (Feader), que aporta el 60% de la inversión total, mientras que el Principado asume el 40% restante.