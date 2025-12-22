Medio Rural mejora 3,8 kilómetros de la pista de acceso al Cordal de Peón, en Villaviciosa

OVIEDO 22 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Medio Rural y Política Agraria ha adjudicado en 361.064 euros la mejora de la pista de acceso al Cordal de Peón, en el concejo de Villaviciosa, que intervendrá en 3,8 kilómetros de la vía para mejorar su trazado y ampliar su calzada.

Las obras, según ha informado este lunes el Principado en una nota de prensa, renovarán la traza con material granular compactado, que permita el tránsito de vehículos, y se pavimentará de nuevo el primer tramo en la zona de acceso a las viviendas y otras edificaciones.

Además, se instalará un sistema de drenaje adecuado, tanto longitudinal con la construcción de una cuneta de hormigón, como transversal con la instalación de 31 caños para la correcta evacuación de las aguas, de la que carece hasta ahora. Con ello se busca solucionar los estrangulamientos y dotar al camino de sobreanchos que permitan el cruce de vehículos.

El proyecto facilitará el acceso rodado a las fincas, pastos y plantaciones forestales, lo que contribuirá a una explotación forestal y ganadera más eficaz. También promoverá el mantenimiento de los montes mediante desbroces para evitar las quemas incontroladas y se instalarán zonas de acopio o parques de maderas, donde los maderistas puedan realizar depósitos sin obstaculizar ni interrumpir el tránsito por el camino

La ejecución de estas obras, que cuentan con fondos europeos Feader, la ejecutará la empresa Desarrollo y Metas S.L, que cuenta con un plazo de seis meses para realizarla.