MEFASA carga en el Puerto de Avilés 31 piezas para un gran proyecto industrial en Uzbekistán - AUTORIDAD PORTUARIA DE AVILÉS

OVIEDO 21 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Muelle de Raíces Ampliación ha acogido la carga de 31 piezas (237,7 toneladas) fabricadas durante 15 meses por MEFASA en San Juan de Nieva con destino a un megaproyecto minero-metalúrgico en la ciudad uzbeka de Almalyk. Las maniobras de carga y estiba fueron realizadas por Marítima del Principado.

Según ha informado la Autoridad Portuaria en nota de prensa, se trata de equipos que formarán parte de una planta de ácido sulfúrico para la empresa 'JSC Almalyk Mining Metallurgical Complex' (AMMC) dentro del proyecto 'AGMK ACC EPS GC SAP'. Este proyecto forma parte de la estrategia de modernización y transformación digital llevada a cabo por dicha empresa en Uzbekistán.

El jefe de la División de Metálicos de MEFASA, Francisco J. Álvarez, ha explicado que se trata de "un proyecto de gran alcance y complejidad". "Desde MEFASA hemos llevado a cabo la fabricación de los Intercambiadores de Calor y las partes internas del Convertidor, componentes que requieren un elevado nivel de precisión, control de calidad y especialización técnica", ha subrayado.

Este proyecto, ha agregado, es "un buen ejemplo de la capacidad de nuestra plantilla y de los medios e instalaciones con los que contamos para abordar proyectos industriales de estas características y competir en mercados internacionales".

Por su parte, el jefe de la División de Operaciones Portuarias de la Autoridad Portuaria de Avilés, Juan Pantiga, ha detallado que esta operativa es "un ejemplo más de cómo del Puerto de Avilés se convierte en facilitador de las industrias de su entorno y de cómo las empresas se benefician de su proximidad".