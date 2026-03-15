Mejoras en la AS-381: La carretera entre Gijón y Llanera se renueva por 503.000 euros

Infografía sobre actuaciones en la carretera entre Lugones y Porceyo - GOBIERNO DE ASTURIAS

OVIEDO 15 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Asturias invertirá 503.347 euros en las obras para la renovación integral de 5,5 kilómetros de la AS-381 (Lugones-Porceyo). La Consejería de Movilidad, Medio Ambiente y Gestión de Emergencias ha adjudicado los trabajos a la empresa Alvargonzález Contratas S.L. con un plazo de ejecución de siete meses.

Según ha indicado el Principado en nota de prensa, el proyecto supone la pavimentación de la vía, la mejora del sistema de drenaje y la renovación y refuerzo de elementos de seguridad como las barreras y la señalización vertical y horizontal. La actuación adecuará la carretera en las travesías que cruzan las localidades de Pruvia, en Llanera, y Salceo, Cenero y Pinzales, en Gijón.

La obra afectará a dos tramos de la vía, el primero comprendido entre los puntos kilométricos 4,6 (rotonda de la Inspección Técnica de Vehículos de Pruvia) y 6,9 y el segundo, del punto kilométrico 11,4 al 14,7. La parte del vial que media entre ambos es, a efectos de mantenimiento y conservación, responsabilidad de la empresa concesionaria de la explotación de la autovía AS-II, por lo que no se incluye en el proyecto.