Melendi actuará el 8 de mayo de 2027 en Avilés con su gira 'Pop Rock Tour'

Archivo - El cantautor y músico, Melendi, durante su concierto en el WiZink Center, a 4 de diciembre de 2024, en Madrid. - Ricardo Rubio - Europa Press - Archivo

OVIEDO, 5 Nov. (EUROPA PRESS) -

Melendi actuará el 8 de mayo de 2027 en el Pabellón de La Magdalena de Avilés para presentar su último álbum, 'Pop Rock', dentro de su gira 'Pop Rock Tour 2027'. Las entradas saldrán a la venta este viernes, 6 de noviembre, a las 10.00 horas a través de melendioficial.com.

El concierto forma parte del ciclo primaveral 'Iconos Music', cuya programación incluye también las actuaciones de Los Delinqüentes, el 23 de abril; Cano, el 24 de abril; y Siloé, el 15 de mayo, según recoge la nota de prensa.

Melendi regresará así al recinto avilesino después de la doble cita que ofreció en octubre de 2025, cuando reunió a unos 15.000 espectadores entre ambas actuaciones.

Su nuevo trabajo, 'Pop Rock', apuesta por melodías reconocibles y canciones concebidas para el directo, en una propuesta con la que el artista busca reafirmar su identidad tras dos décadas de carrera. El álbum abre una nueva etapa después de 'Likes y Cicatrices' (2021) y de la celebración de '20 años sin noticias' (2023).

Según los datos difundidos en la nota, la gira '20 años Sin Noticias', que también pasó por Avilés, superó el millón de asistentes en todo el mundo, con más de 700.000 espectadores en España y más de 300.000 en Latinoamérica y Norteamérica.

El cantante ha vendido más de 3,5 millones de discos en todo el mundo y cuenta con 24 discos de platino, de acuerdo con la información facilitada.