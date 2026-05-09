El Mercado de las Flores regresa a Fonte Baxa en Luarca con su tercera edición del 15 al 17 de mayo

Archivo - El Mercado de las Flores regresa a Fonte Baxa con su tercera edición del 15 al 17 de mayo - FONTE BAXA - Archivo

OVIEDO, 9 May. (EUROPA PRESS) -

El Mercado de las Flores celebrará su tercera edición del 15 al 17 de mayo en la parte privada del jardín de Fonte Baxa, en Luarca, el occidente asturiano, en un encuentro que reúne naturaleza, arte, diseño y moda.

El evento se consolida como una cita de referencia en la cultura creativa y la artesanía contemporánea, con actividades que incluyen charlas, talleres, visitas guiadas e intervenciones artísticas en el propio jardín.

En esta edición participará como artista invitado el diseñador de moda Andrés Acosta. Antes del inicio de las actividades, los asistentes podrán realizar visitas guiadas por el espacio con Beltrán, hijo de los creadores del jardín, que compartirá historias y anécdotas del recinto.

El programa incluye charlas como la de Lu de Laforesta, centrada en el simbolismo floral en la literatura, o la de Elia Frías, que propone un recorrido por el bienestar y el autoconocimiento a través de las plantas. También habrá talleres experienciales vinculados al tarot simbólico, prácticas energéticas y baños de cuencos de cuarzo al atardecer.

La fuente del jardín privado acogerá además una intervención artística de Mario K. Gigerl y Germán Montoya, de La Flor del Agua, con una composición floral de rosas.

El mercado contará igualmente con la participación de firmas y creadores como Terra Serena, Márgara Bárbara o Hábito botánico. La entrada será gratuita, con talleres y visitas guiadas de plazas limitadas mediante reserva previa.