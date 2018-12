Mercedes Fernández (PP) dice que su partido defiende un modelo "muy distinto al de la caduca izquierda"

Publicado 29/12/2018 16:10:41 CET

OVIEDO, 29 Dic. (EUROPA PRESS) -

La presidenta del PP de Asturias, Mercedes Fernández, se ha mostrado este sábado convencida de que el PP "obtendrá la cosecha electoral que se merece" en los comicios que se celebrarán en 2019, dado que cuenta con "buenos equipos" y defiende un modelo "muy distinto al de la caduca izquierda".

Mercedes Fernández, que ha hecho estas afirmaciones durante su asistencia a la tradicional Copa de Navidad que el PP de Gijón ofrece a sus afiliados en la sede de los 'populares', ha señalado que su partido inició la campaña electoral nada más concluir el pleno de investidura de la actual legislatura autonómica, en el que llegó a empatar con el PSOE.

"Frente a quienes hacen los deberes a última hora y sacan unas notas ramplonas", el PP asturiano ha llevado a cabo una labor de defensa de unas ideas diferentes a las fórmulas repetitivas que los socialistas llevan aplicando 30 años en Asturias", ha apuntado.

A su juicio, el "hartazgo" que muestra la izquierda, cuyos dirigentes están "secos y ya no saben qué decir", es fruto de que no han sido capaces de seguir el cambio "radical" que ha dado una sociedad asturiana "mucho más dinámica" que un Gobierno que "va por detrás de ella" y que, al no ser capaz de hacer aportaciones de futuro, se convierte en "irrelevante e innecesario".

No obstante, la presidenta, que ha puesto como ejemplo el funcionamiento de la dirección del PP gijonés, ha advertido de que, al igual que en cualquier ámbito, en la política "la garantía del éxito es la unidad" lo que hace necesario que en una organización "todo el mundo sepa donde tienen que estar y qué tiene que hacer". "Todo el mundo tiene un sitio, pero no el mismo", ha advertido.

"Los éxitos colectivos nadie los hace en ni en soledad ni con minorías exiguas, las historias de éxito siempre fueron historias colectivas", ha concluido.