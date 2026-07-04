Meritxhell Nava y Jesús Gil ganan la Ultra Trail del EDP DesafiOSOmiedo

La corredora Meritxhell Nava Álvarez. - MARCOS FOTO PICOS

OVIEDO 4 Jul. (EUROPA PRESS) -

La duodécima edición de la carrera por montaña EDP DesafiOSOmiedo ha anunciado esta tarde el podio de sus diferentes modalidades celebradas en Pola de Somiedo en una jornada que ha coronado a Meritxhell Nava Álvarez y Jesús Gil García como ganadores de la prueba reina de Ultra Trail de 70 kilómetros (UTDS).

En la categoría femenina de la Ultra Trail de 70 Km, la corredora Meritxhell Nava Álvarez se ha alzado con el primer puesto tras completar el recorrido con un tiempo de 9:44:32. El podio femenino lo han completado Natalia González Sobrino, en segunda posición con un registro de 10:12:53, e Icíar Martínez González, que ha finalizado tercera con una marca de 10:37:18.

En la modalidad masculina de la distancia larga, Jesús Gil García se ha llevado la victoria con un crono de 7:25:09. Por detrás de él han cruzado la línea de meta Iker Urritegi Getaria, segundo con un tiempo de 8:07:29, y Javier Cantero Cuesta, quien ha ocupado el tercer cajón del podio con un registro de 8:09:58.

MEDIA DISTANCIA Y CATEGORÍA SPEED

En lo que respecta a la Media Distancia de 46 Km (MDS), la vencedora en el apartado femenino ha sido Izaskun Olleta Sánchez, con una marca de 5:23:00, seguida de Mónica Suárez Pizarro (5:55:20) y Cristina Llanos Fernández (5:58:11). En la categoría masculina, Zaid Ait Malik ha conseguido la primera plaza con un tiempo de 4:33:32, mientras que Xavier Pedro Villalonga Ametller (4:35:30) y Eñaut Urdanpilleta Ostolaza (4:40:26) han finalizado en segundo y tercer lugar, respectivamente.

La modalidad Speed de 24 Km (SDS) ha tenido como ganadora femenina a Ana María Granda Vallés, que ha parado el crono en 2:17:19. La segunda posición ha sido para Laura López Vázquez (2:34:37) y la tercera para Amaia Unzueta (2:35:18). En la vertiente masculina de esta velocidad, Daniel Ramón Galán Rivera ha obtenido el triunfo con un tiempo de 2:02:08, seguido muy de cerca por Adrián Carreta Alonso, segundo con 2:02:56, y por Andrés Flórez Pérez, tercero con un registro de 2:03:41.

La organización del evento deportivo ha corrido a cargo de Aventuries Sports, en colaboración con el Ayuntamiento de Somiedo. La cita ha contado con el patrocinio principal de EDP, además del apoyo de Caja Rural de Asturias, la Dirección General de Deportes y Turismo del Principado de Asturias, diversas marcas colaboradoras, y el sector hostelero y los habitantes de la población somedana.