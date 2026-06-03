Messi agradece el Premio Princesa de los Deportes y anima a los jóvenes "a seguir soñando"

Archivo - Lionel Messi, en un partido con la selección argentina. - Roberto Tuero/SOPA Images via ZU / DPA - Archivo

OVIEDO, 3 Jun. (EUROPA PRESS) -

El futbolista argentino Lionel Messi, galardonado este miércoles con el Premio Princesa de Asturias de los Deportes 2026, ha expresado su agradecimiento al jurado y a la Fundación Princesa de Asturias por un reconocimiento que considera "un orgullo enorme". "Ojalá mi historia les sirva a muchos niños y niñas para seguir soñando", ha comentado el delantero.

En unas declaraciones difundidas tras conocerse el fallo del jurado, Messi ha reconocido a España y a Catalunya como parte de su vida: "Ahí crecí como futbolista, viví muchísimos años y nacieron mis hijos. Siempre sentí mucho cariño de la gente, y por eso este premio tiene un valor muy especial para mí", ha expresado.

El delantero argentino también ha querido compartir el reconocimiento con las personas que le han acompañado a lo largo de su trayectoria deportiva y personal. "Siempre digo que nada de lo que conseguí lo hice solo: atrás de cada logro hay compañeros, familia y muchísima gente que me ayudó en el camino", ha afirmado.

Asimismo, ha expresado su deseo de que su experiencia pueda servir de inspiración para animar a las nuevas generaciones "a seguir soñando, con trabajo y amor por el deporte, y sabiendo que lo más importante es tratar de ser buena persona y respetar los valores que el deporte nos enseña".

El jurado del Premio Princesa de Asturias de los Deportes 2026 ha dado a conocer este miércoles su fallo en el Hotel de La Reconquista de Oviedo. Al premio, el sexto de los ocho galardones internacionales que convoca este año la Fundación Princesa de Asturias en su cuadragésima sexta edición, optaban un total de 27 candidaturas de 12 nacionalidades, según ha informado la organización.

Según recoge el reglamento de los premios, estos reconocimientos están destinados a distinguir la labor científica, técnica, cultural, social y humanitaria desarrollada por personas o instituciones en el ámbito internacional.

En concreto, el Premio Princesa de Asturias de los Deportes se concede a "las trayectorias que, por medio del fomento, desarrollo y perfeccionamiento del deporte y su dimensión social, se hayan convertido en un ejemplo de las posibilidades que la práctica deportiva conlleva en beneficio de los seres humanos".

Cada Premio Princesa de Asturias está dotado con una escultura de Joan Miró --símbolo representativo del galardón--, un diploma acreditativo, una insignia y la cantidad en metálico de 50.000 euros.