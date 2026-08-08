MiAstursalud supera los 270.000 usuarios con Oviedo, Gijón y Avilés a la cabeza del uso digital

La Consejera Salud visita la exposición 'Asturias yes tu' en Fidma - GOBIERNO DE ASTURIAS

OVIEDO, 8 Ago. (EUROPA PRESS) -

Más de 270.900 personas utilizan ya la aplicación MiAstursalud, que el Servicio de Salud del Principado de Asturias (Sespa) puso en marcha en diciembre de 2022 para facilitar la gestión digital de los trámites sanitarios de manera individualizada y segura. El pabellón del Principado en la Fidma ha facilitado que 1.176 usuarios se hayan dado de alta en esta herramienta en los primeros cinco días de feria.

La consejera de Salud, Concepción Saavedra, ha visitado este sábado el expositor del Gobierno de Asturias, en el que la ciudadanía puede descubrir los avances que ha experimentado la comunidad en los últimos 45 años de autogobierno, entre ellos, la evolución de los servicios sanitarios digitales.

"MiAstursalud se ha consolidado como uno de los principales canales virtuales de relación entre la ciudadanía y el Sespa. Está diseñada con los máximos estándares de seguridad y permite acceder a la información sanitaria mediante una clave personal", ha valorado Saavedra.

La titular de Salud ha señalado que los concejos de Oviedo, Gijón y Avilés concentran el 80% de las personas registradas en la aplicación, al tiempo que ha animado a la ciudadanía a utilizar esta herramienta por las facilidades que ofrece para gestionar trámites" de forma cómoda, segura y sin necesidad de desplazamientos".

Desde diciembre de 2022, la plataforma ha gestionado 88.767 trámites telemáticos. Los más demandados han sido la solicitud de cambio o anulación de cita hospitalaria (38.959), la renovación de receta electrónica (17.888) y la actualización de domicilio o teléfono (10.315). Además, se han registrado 8.472 solicitudes de acceso delegado, un sistema que facilita las gestiones para menores o familiares dependientes.

NUEVAS OPCIONES

MiAsturSalud continúa incorporando nuevas funcionalidades para ampliar servicios digitales y mejorar la experiencia de la ciudadanía. Entre las últimas novedades figura la puesta en marcha, el pasado junio, de una plataforma de monitorización para pacientes con insuficiencia cardiaca. Actualmente, cerca de 300 personas controlan sus constantes vitales desde sus hogares y acceden al sistema a través de la aplicación.

Por su parte, los servicios de salud mental utilizan la videoconsulta para determinados pacientes, que pueden acceder a este servicio de forma directa desde MiAsturSalud.

En los últimos meses, también se ha renovado el Perfil 360, una herramienta que reúne en una única pantalla la información clínica más relevante de cada persona. Además, se ha incorporado la posibilidad de configurar las preferencias de interacción digital, una funcionalidad que servirá de base para futuros avances en la comunicación entre la ciudadanía y el personal sanitario.

Igualmente, la aplicación ha reforzado sus servicios con la incorporación de la tarjeta sanitaria virtual, que permite disponer de este documento en el teléfono móvil y utilizarlo tanto en centros asistenciales como en oficinas de farmacia, sin necesidad de portar el soporte físico. La funcionalidad incluye un código QR para la verificación de datos.

Además, se ha simplificado la gestión de las citas hospitalarias y se ha habilitado el acceso directo al Documento de Instrucciones Previas (DIP) para que las personas que lo tengan registrado puedan consultarlo en cualquier momento desde la aplicación.

La plataforma incluye medidas orientadas a mejorar la accesibilidad digital. En este sentido, la versión web incorpora la herramienta Insuit, que permite navegar mediante teclado con apoyo sonoro, utilizar comandos de voz y mejorar la compatibilidad con lectores de pantalla, favoreciendo una experiencia de uso más inclusiva.